Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens'

Senne Lammens is nog steeds een speler van Antwerp, ondanks alle geruchten. Inter Milan lijkt nu concreet te zijn voor de doelman.

Antwerp zag deze zomer al heel wat ervaren spelers vertrekken, wat in eerste instantie misschien toch niet de bedoeling was. Dat terwijl een speler die eigenlijk moet vertrekken, er nog steeds is.

En dan gaat het over Senne Lammens. Iedereen verwacht dat de doelman deze zomer bij een nieuwe club zal terechtkomen, maar voorlopig is hij nog steeds een speler van Antwerp.

Met Taishi Brandon Nozawa werd zijn vervanger al binnengehaald. Om een scenario zoals Lammens-Butez te vermijden, moet Lammens nu dus weg. Interesse zou er wel genoeg zijn.

Inter Milan gaat doorduwen voor Senne Lammens

Bij Manchester United stond hij hoog op het lijstje, maar dan wel alleen als er een andere doelman zou vertrekken. Journalist Mike McGrath van The Daily Telegraph meldt nu dat Inter Milan concreet is.

Lammens is een serieuze optie voor de Italiaanse club, die van plan is gesprekken te starten met Antwerp. Verder zou er ook een Franse club interesse tonen, al wil Inter wel echt doorduwen.