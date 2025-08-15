"Snelheid en constante dreiging": Cercle Brugge heeft offensieve versterking beet vanuit Engeland

"Snelheid en constante dreiging": Cercle Brugge heeft offensieve versterking beet vanuit Engeland
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge heeft versterking beet vanuit Engeland. De Vereniging maakte vrijdag de komst van Oluwaseun Adewumi bekend. Hij wordt voor één seizoen gehuurd, met aankoopoptie.

Cercle Brugge deed deze zomer weer een aantal mooie transfers. De Vereniging heeft ook een paar spelers met kwaliteit gehuurd. Daar komt nu nog eentje bij, want Cercle heeft een nieuwe aanvallende middenvelder beet.

Oluwaseun Adewumi zal dit seizoen voor Cercle Brugge spelen, dat liet het zelf weten via zijn officiële kanalen. De Oostenrijker komt op huurbasis over van Burnley.

De Vereniging huurt hem dus voor één seizoen, maar als Adewumi het goed doet, zou hij kunnen blijven. Cercle bedong namelijk een aankoopoptie.

Cercle Brugge doet zaken met Burnley

De 20-jarige speler maakte zijn debuut op zijn 17e bij Floridsdorfer in de Oostenrijke tweede klasse. Vorig seizoen kwam hij bij Burnley terecht.

De Engelse club leende hem meteen uit aan Dundee FC, dat in de Schotse tweede klasse speelt. Nu kiest hij dus voor een avontuur in België. Technisch directeur Luciano Murchio is alvast blij met zijn nieuwe aanwinst.

"Seun Adewumi is een jonge, veelzijdige aanvallend ingestelde speler waarvan zijn snelheid, directe speelstijl en constante dreiging perfect passen binnen onze visie. We zijn ervan overtuigd dat hij dit seizoen een belangrijke aanwinst zal zijn voor het team", zegt hij op de clubwebsite.

"We zijn blij Seun te mogen verwelkomen bij Cercle en kijken ernaar uit om een sleutelrol te spelen in zijn verdere ontwikkeling nu hij bij ons de volgende stap zet in zijn carrière."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
Burnley
Oluwaseun Adewumi

Meer nieuws

Zware tegenslag voor jong talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

Zware tegenslag voor jong talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

14:20
'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller'

'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller'

14:00
2
LIVE: OH Leuven en Genk vechten straks al een belangrijk robbertje uit

LIVE: OH Leuven en Genk vechten straks al een belangrijk robbertje uit

13:26
Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet van gisteren in het voetbal, hè" Interview

Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet van gisteren in het voetbal, hè"

13:45
Moet hij voor de doelpunten gaan zorgen? Cercle Brugge wil speler huren van Premier League-club

Moet hij voor de doelpunten gaan zorgen? Cercle Brugge wil speler huren van Premier League-club

22:00
4
"Dit voelt beschamend en frustrerend": KV Kortrijk ziet verdediger vertrekken

"Dit voelt beschamend en frustrerend": KV Kortrijk ziet verdediger vertrekken

13:30
Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? De derde helft

Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter?

12:20
6
Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem

Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem

13:00
Stevige bocht? 'Gent ziet af van transfer en wil niet meer shoppen bij JPL-concurrent'

Stevige bocht? 'Gent ziet af van transfer en wil niet meer shoppen bij JPL-concurrent'

12:00
Stroeykens zit met het hoofd elders, Saliba recht de rug: ons rapport van de Anderlecht-spelers tegen Sheriff Tiraspol

Stroeykens zit met het hoofd elders, Saliba recht de rug: ons rapport van de Anderlecht-spelers tegen Sheriff Tiraspol

11:40
Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken

Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken

11:00
7
Zorgen om Romelu Lukaku voor Rode Duivels? Meer informatie sijpelt door

Zorgen om Romelu Lukaku voor Rode Duivels? Meer informatie sijpelt door

11:20
'Club Brugge aast op drie toptalenten en krijgt erg gemengd nieuws'

'Club Brugge aast op drie toptalenten en krijgt erg gemengd nieuws'

10:30
Done deal: bekend 'neefje van' (met verleden bij Gent) trekt van Genk naar Franse topclub

Done deal: bekend 'neefje van' (met verleden bij Gent) trekt van Genk naar Franse topclub

10:00
Pro League grijpt in na Europese kwalificatie RSC Anderlecht en Club Brugge

Pro League grijpt in na Europese kwalificatie RSC Anderlecht en Club Brugge

09:30
"Ik vrees nooit": 'Coach Charaï spreekt, maar Westerlo moet wel degelijk vrezen voor vertrek van nog een sterkhouder'

"Ik vrees nooit": 'Coach Charaï spreekt, maar Westerlo moet wel degelijk vrezen voor vertrek van nog een sterkhouder'

09:00
Moet Hasi belangrijke speler missen tegen AEK Athene? Dit zegt het reglement over de zaak

Moet Hasi belangrijke speler missen tegen AEK Athene? Dit zegt het reglement over de zaak

08:40
Opgelet KAA Gent en Antwerp: strijd om Champions' Play-offs zal verrassend spannend worden Analyse

Opgelet KAA Gent en Antwerp: strijd om Champions' Play-offs zal verrassend spannend worden

07:20
6
'Pocognoli heeft een probleem en moet vijf spelers Champions League ontzeggen'

'Pocognoli heeft een probleem en moet vijf spelers Champions League ontzeggen'

08:20
'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan'

'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan'

08:00
4
Kassa kassa? 'Nieuwe miljoenentransfer komt stap dichterbij voor Club Brugge'

Kassa kassa? 'Nieuwe miljoenentransfer komt stap dichterbij voor Club Brugge'

07:30
Chelsea-spelers komen met mooi gebaar richting familie van overleden Diogo Jota

Chelsea-spelers komen met mooi gebaar richting familie van overleden Diogo Jota

07:00
RSC Anderlecht weet wie hen in de weg staat op weg naar Europese groepsfase

RSC Anderlecht weet wie hen in de weg staat op weg naar Europese groepsfase

07:40
3
Ex-speler van Charleroi op weg naar de Premier League!

Ex-speler van Charleroi op weg naar de Premier League!

06:30
Vertrekt hij nog bij La Louvière? Sterkhouder kan transfer maken naar Zwitserland

Vertrekt hij nog bij La Louvière? Sterkhouder kan transfer maken naar Zwitserland

23:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Patris - Dussenne

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Patris - Dussenne

21:40
OFFICIEEL: KAA Gent grijpt naast aanvallende versterking, die voor Eredivisie-club kiest

OFFICIEEL: KAA Gent grijpt naast aanvallende versterking, die voor Eredivisie-club kiest

22:30
1
Steeds meer interesse voor Louis Patris, die nog maar pas door Anderlecht werd verkocht aan Sint-Truiden

Steeds meer interesse voor Louis Patris, die nog maar pas door Anderlecht werd verkocht aan Sint-Truiden

21:40
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt vlak voor clash met Club Brugge een nieuwe flankaanvaller in huis

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt vlak voor clash met Club Brugge een nieuwe flankaanvaller in huis

21:00
3
Stijn Stijnen bijt van zich af: "Niets mee te maken"

Stijn Stijnen bijt van zich af: "Niets mee te maken"

21:20
6
RSC Anderlecht laat Europese overwinning van het brood stelen

RSC Anderlecht laat Europese overwinning van het brood stelen

20:54
Nog een Club Brugge-speler mag hopen op een selectie voor Rode Duivels: Garcia kan amper om hem heen

Nog een Club Brugge-speler mag hopen op een selectie voor Rode Duivels: Garcia kan amper om hem heen

20:40
19
Het geheime wapen van La Louvière is bijna klaar: "Hij heeft een atypisch profiel"

Het geheime wapen van La Louvière is bijna klaar: "Hij heeft een atypisch profiel"

19:40
Bezorgdheid over Romelu Lukaku: Rode Duivel blesseert zich amper één week voor de competitiestart

Bezorgdheid over Romelu Lukaku: Rode Duivel blesseert zich amper één week voor de competitiestart

20:20
Union opnieuw enkele miljoenen rijker? Na Ivanovic staat ook deze spits in de belangstelling van Benfica

Union opnieuw enkele miljoenen rijker? Na Ivanovic staat ook deze spits in de belangstelling van Benfica

20:00
4
En ineens doet Westerlo miljoenentransfers van dubbele cijfers... Hoe is dat zo gekomen en kan het blijven duren?

En ineens doet Westerlo miljoenentransfers van dubbele cijfers... Hoe is dat zo gekomen en kan het blijven duren?

18:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 20:45 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

JHH JHH over Westerlo-coach Charaï reageert duidelijk op vertrek van sterkhouder Obiku Obiku over RSC Anderlecht weet wie hen in de weg staat op weg naar Europese groepsfase JaKu JaKu over 'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller' Vital Verheyen Vital Verheyen over Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken damien damien over De medische tests staan gepland: 'Noë Dussenne gaat terugkeer maken naar JPL' Sv1978 Sv1978 over CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans groeneglorie groeneglorie over "Snelheid en constante dreiging": Cercle Brugge heeft offensieve versterking beet vanuit Engeland trivece trivece over Een kans om te grijpen? Ex-speler van Standard is transfervrij na nachtmerrie in Saudi-Arabië cooky cooky over Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? Sv1978 Sv1978 over Promovendus Zulte Waregem haalt nieuwe flankaanvaller in huis Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved