"Snelheid en constante dreiging": Cercle Brugge heeft offensieve versterking beet vanuit Engeland

Cercle Brugge heeft versterking beet vanuit Engeland. De Vereniging maakte vrijdag de komst van Oluwaseun Adewumi bekend. Hij wordt voor één seizoen gehuurd, met aankoopoptie.

Cercle Brugge deed deze zomer weer een aantal mooie transfers. De Vereniging heeft ook een paar spelers met kwaliteit gehuurd. Daar komt nu nog eentje bij, want Cercle heeft een nieuwe aanvallende middenvelder beet.

Oluwaseun Adewumi zal dit seizoen voor Cercle Brugge spelen, dat liet het zelf weten via zijn officiële kanalen. De Oostenrijker komt op huurbasis over van Burnley.

De Vereniging huurt hem dus voor één seizoen, maar als Adewumi het goed doet, zou hij kunnen blijven. Cercle bedong namelijk een aankoopoptie.

Cercle Brugge doet zaken met Burnley

De 20-jarige speler maakte zijn debuut op zijn 17e bij Floridsdorfer in de Oostenrijke tweede klasse. Vorig seizoen kwam hij bij Burnley terecht.

De Engelse club leende hem meteen uit aan Dundee FC, dat in de Schotse tweede klasse speelt. Nu kiest hij dus voor een avontuur in België. Technisch directeur Luciano Murchio is alvast blij met zijn nieuwe aanwinst.

"Seun Adewumi is een jonge, veelzijdige aanvallend ingestelde speler waarvan zijn snelheid, directe speelstijl en constante dreiging perfect passen binnen onze visie. We zijn ervan overtuigd dat hij dit seizoen een belangrijke aanwinst zal zijn voor het team", zegt hij op de clubwebsite.

"We zijn blij Seun te mogen verwelkomen bij Cercle en kijken ernaar uit om een sleutelrol te spelen in zijn verdere ontwikkeling nu hij bij ons de volgende stap zet in zijn carrière."