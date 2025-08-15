'Voormalige Westerlo-speler gaat knaltransfer maken van 20 miljoen euro'

KVC Westerlo huurde in het verleden Nene Dorgeles, die uitgroeide tot smaakmaker. Nu staat de Malinees op het punt om voor zo'n 20 miljoen euro naar Fenerbahçe te verhuizen.

KVC Westerlo heeft de laatste jaren een aantal spelers gehuurd, die enorm goede vooruitzichten hadden of hebben. Het meest recente voorbeeld is Luka Vuskovic.

De centrale verdediger van Tottenham stelde absoluut niet teleur. In de verdediging was hij een zekerheid, terwijl hij ook meer dan regelmatig scoorde. Als we verder in het verleden gaan zien we nog een voorbeeld.

Nene Dorgeles werd tussen de zomer van 2022 en de zomer van 2023 gehuurd van RB Salzburg. In totaal speelde hij 36 wedstrijden voor de Kemphanen, waarin hij 13 keer scoorde en 4 assists gaf.

Nene Dorgeles moet Salzburg zo'n 20 miljoen euro opleveren

Nadien kwam de 22-jarige Malinees weerd hij Salzburg terecht, waar hij uiteindelijk door wist te breken. Vorig seizoen scoorde hij 13 keer in 30 competitiewedstrijden. Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Transferexpert Sacha Tavolieri weet dat Fenerbahçe zijn volgende bestemming wordt. De transfer zou bijna rond zijn voor een bedrag van zo'n 20 miljoen euro. Nene Dorgeles heeft al een tijdje een persoonlijk akkoord met de Turkse club.