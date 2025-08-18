Debuut Noah Sadiki in Premier League wordt lyrisch ontvangen, ook door pers: "Een nachtmerrie"

Noah Sadiki maakte meteen indruk bij zijn eerste optreden voor Sunderland in de Premier League. Het was niet zomaar een wedstrijd: Sunderland keerde na acht jaar terug op het hoogste niveau en versloeg West Ham met 3-0 in een kolkend Stadium of Light.

Eén tweet van een fan gaan we u niet onthouden, die werd immers gretig gedeeld op X: "70 procent van de aarde is bedekt door water, de rest wordt gecoverd door Noah Sadiki."

Sadiki stond aan de aftrap als een van zeven debutanten, waaronder ook landgenoot Chemsdine Talbi, overgenomen van Club Brugge. Voor de jonge Belg was het zijn eerste wedstrijd in Engeland, maar daar was in zijn spel weinig van te merken.

Kranten lyrisch

Overal kreeg Sadiki lovende cijfers: 7 of 8. Zijn energie, het vuile werk dat hij opknapte en het aantal meters dat hij aflegde, vielen onmiddellijk op. De fans noemden hem een “absolute nightmare to play against” en een “busy little bastard”.

Zijn verdedigende kwaliteiten werden bijzonder geprezen. Intercepties, duelkracht en constante pressing maakten hem tot een sleutel op het middenveld. Eén Sunderland-watcher vergeleek hem zelfs met N’Golo Kanté, een compliment dat direct hoge verwachtingen schept.

Trainer Régis Le Bris was tevreden over het middenveld, waar naast Sadiki ook Granit Xhaka en Habib Diarra stonden. “Het is essentieel om drie middenvelders te hebben met een goeie connectie en verschillende kwaliteiten. Deze opstelling werkte uitstekend", klonk het na de wedstrijd.

Met deze debuutvoorstelling heeft Sadiki meteen zijn visitekaartje afgegeven in de Premier League.