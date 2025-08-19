Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto

Keisuke Goto wordt door Anderlecht uitgeleend aan Sint-Truiden zonder aankoopoptie. Toch had de Japanner aanbiedingen vanuit het buitenland voor een permanente transfer.

Keisuke Goto (20 jaar) heeft ervoor gekozen om dit seizoen te vertrekken bij Anderlecht om speeltijd te krijgen in de Jupiler Pro League. De aanvaller had zijn waarde al bewezen in de Challenger Pro League bij de RSCA Futures, en is nu een nieuw offensief wapen van STVV.

Maar Goto was behoorlijk gewild en had ook RSC Anderlecht kunnen verlaten voor het buitenland. "Ploegen uit Frankrijk en Duitsland wilden me definitief van Anderlecht overnemen", onthulde hij in Het Belang Van Limburg. "Maar Anderlecht wilde me alleen uitlenen." Paars-wit nam dus een duidelijk standpunt in.

"Er waren nog Belgische clubs die kwamen aankloppen, maar ik had mijn zinnen op STVV gezet. Ik werk hier in een ideale omgeving", zegt Keisuke Goto. Bij Stayen kon hij inderdaad een omgeving vinden die bijzonder geschikt is voor Japanse spelers, aangezien er veel landgenoten actief zijn.

"Ik kan hier Japans spreken met veel ploegmakkers en collega’s. Dat maakte het meteen een stuk makkelijker. Ik voel hier geen stress", verduidelijkt Goto. "Mijn appartement is nu zelfs groter dan in Anderlecht. Ik ga er dus op vooruit."

En de start van Goto was zeer succesvol. Als invaller scoorde hij afgelopen weekend het winnende doelpunt voor STVV tegen RAAL. Met een knappe volley maakte hij er 2-1 van.