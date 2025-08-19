"Dit is niet het Club van vorig seizoen": Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen voor CL-duel

Club Brugge opent de CL-play-offs op bezoek bij Rangers. Hein Vanhaezebrouck ziet kansen, maar uit ook twijfels: vooral het middenveld baart hem zorgen.

Club Brugge staat dinsdag voor een zware uitdaging. Op bezoek bij Rangers zullen ze voor een goede uitgangspositie moeten gaan in het Ibrox Stadium. Hein Vanhaezebrouck is toch niet helemaal overtuigd van blauw-zwart.

"Was dit het Club Brugge van vorig seizoen, dan zou ik blindelings gezegd hebben dat Brugge tachtig procent kans had. Maar dit is niet het Club van vorig seizoen", zegt de voormalige coach bij Het Nieuwsblad. "Tzolis kan zeker brokken maken tegen Rangers. Maar wie start er verder?"



"Forbs, voor wie er mogelijkheden liggen in de rug van de linksachter? Of zet je Vetlesen? Dan bouw je meer zekerheid in, maar zal Club hen ook minder pijn kunnen doen. Want je moet nu al beseffen dat Vermant het niet makkelijk zal hebben tegen die twee kleerkasten", gaat hij verder.

"Vermant zit bovendien nog niet in zijn beste periode. Waar hij vorig seizoen bij wijze van spreken aan 200 procent achter elke bal ging – omdat hij voor zijn plaats vocht – is het nu maar aan zeventig procent. En dat kan hij zich nu nog niet permitteren. Achterin is het ook nog niet zo solide. Sabbe en Seys zullen hun handen vol hebben. Maar mijn grootste zorg is het middenveld van Club."

De terugwedstrijd wordt volgende week al gespeeld, op woensdag 27 augustus. Dan wordt het natuurlijk nóg belangrijker. "Ik geef Club lichtjes het voordeel. Komen ze die wedstrijd in Glasgow goed door, dan zullen ze het thuis wel afmaken. Maar ik verwacht een moeilijke avond", besluit Vanhaezebrouck.