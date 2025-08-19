Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

Club Brugge opent in Glasgow de CL-play-offs tegen Rangers. Ex-doelman Frank Boeckx ziet blauw-zwart als lichte favoriet en schat de kansen 55-45 in het voordeel van Club.

Club Brugge neemt het straks op tegen Rangers in de play-offs van de Champions League. Een belangrijke wedstrijd voor blauw-zwart, dat hoopt op een goede uitgangspositie. Dan zouden ze het volgende week thuis kunnen afmaken.

Het tweeluik zal duidelijk maken of we naast Union SG, nog een tweede ploeg in de Champions League zien dit seizoen. Bovendien is de financiële opsteker die erbij komt kijken ook niet onbelangrijk.

Frank Boeckx ziet dat de Bruggelingen een licht voordeel hebben. "Ik heb weinig speciaals gezien bij Rangers", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Op tactisch vlak is het een ploeg die op veel vlakken lijkt op Club Brugge, al heeft Nicky Hayen in mijn ogen toch nog altijd meer kwaliteit voorhanden. Ik schat de kansen op 55-45 in het voordeel van Club."

Club Brugge mag niet verliezen op verplaatsing

"In principe is Rangers te pakken", gaat hij verder. "Het feit dat ze eerst uit mogen spelen, is ook een voordeel. Als ze in Glasgow niet verliezen, en al zeker niet met 3-0 zoals Plzen deed, zie ik Club het thuis, waar het toch altijd nog iets meer kan, zeker afmaken", besluit Boeckx.

Club kan in ieder geval al rekenen op nieuwe aanwinst Mamadou Diakhon, die mee naar Schotland trok. Joel Ordonez zou opnieuw kunnen spelen, terwijl ook Carlos Forbs weer bij de selectie zit.

Volg Rangers FC - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

