'Kassa kassa voor Westerlo? Nieuwe gegadigde duikt op'

Bryan Reynolds zou deze zomer nog steeds een transfer kunnen maken richting het buitenland. Op die manier zouden er nog eens wat miljoenen kunnen binnenkomen in Het Kuipje. Een nieuwe gegadigde heeft zich gemeld.

De Amerikaanse rechtsback Bryan Reynolds staat al enkele weken in de belangstelling van TSG Hoffenheim. De Duitsers mikten echter op een huurdeal, en dat wil Westerlo niet - zij mikken op een definitieve deal.

Amerikaanse interesse voor Bryan Reynolds

De Kemphanen willen de Amerikaan ten gelde maken en mikken op minstens 3,5 miljoen euro om zo hun geld te recupereren dat ze zelfs betaalden aan AS Roma enkele jaren terug.

De rechtsachter loopt steeds meer in de aandacht en volgens Amerikaanse bronnen zou nu ook Cincinnati zich hebben geroerd voor de verdediger.

Wie haalt de rechtsachter in huis?

Benieuwd of zij wél het nodige geld op tafel willen leggen dat ze bij Westerlo willen. Onder meer Basel en Sparta Praag toonden eerder ook al interesse, maar gingen uiteindelijk niet verder op dat elan.

Bij Westerlo moeten een paar spelers zeker nog ten gelde gemaakt worden. Op die manier kunnen ze de gemaakte investeringen gaan recupereren. De komende weken zal blijken welke spelers ze nog verkocht krijgen, want dat is en blijft wel de bedoeling van De Kemphanen.