'Patro Eisden komt verrassend uit de hoek en haalt aanvaller in huis met heel wat ervaring in België'

Patro Eisden Maasmechelen is niet met 6 op 6 aan de competitie in de Challenger Pro League begonnen. En dus willen ze snel versterking halen. De aanval heeft alvast een prima versterking gekregen.

"Nicolas Orye is terug een Koempel! De 26-jarige spits speelde de afgelopen twee seizoenen bij de Spor en keert nu terug naar Patro. Welkom terug, Nicolas", openden de Limburgers een bericht via de sociale media.

Op hun webstek zijn ze nog wat dieper ingegaan op de zaak: De 26-jarige spits speelde de afgelopen twee seizoenen bij de Spor en keert nu terug naar Patro."

"Nicolas speelde tijdens het seizoen 2015-2016 in Eisden en maakt nu opnieuw de terugkeer naar de Cité, nadat zijn contract bij Hasselt deze zomer afliep."

Terugkeer naar Patro Eisden Maasmechelen voor Nicolas Orye

Ook coach en sportief directeur Stijn Stijnen reageerde opgetogen op de komst van Nicolas Orye bij Patro Eisden Maasmechelen: "We hebben een open gesprek gehad met Nicolas over zijn verleden en zijn ambities als voetballer. Ik heb mijn visie daarover gedeeld en het stond me aan hoe Nicolas daar tegenover stond. Hij krijgt nu een mooie kans om zijn carrière als profvoetballer te herlanceren."

Orye was in het verleden onder meer actief bij Sporting Hasselt en kwam ook in de jeugdlichtingen van Beveren en Lommel in actie. Daar kon hij nooit doorbreken.