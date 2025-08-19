Steven Defour strooit met lof voor Genk-middenvelder: "Hij kan dit seizoen nog heel belangrijk worden"

Genk pakte tegen OH Leuven eindelijk zijn eerste zege. Steven Defour zag vooral Bangoura en Steuckers uitblinken.

KRC Genk boekte afgelopen weekend zijn eerste overwinning van het seizoen op het veld van OH Leuven. De Limburgers wonnen met 1-2. De trein kan wel eens vertrokken zijn.

"Genk kreeg op OH Leuven eindelijk loon naar werken", zegt Steven Defour bij Het Belang van Limburg. "Net als in hun eerste drie wedstrijden hadden ze weer veel balbezit en creëerden ze heel wat kansen, maar deze keer leverde het wel iets op."



Thorsten Fink voerde op het middenvelder een wissel door. Hij koos voor Bangoura in de plaats van Sattlberger. Een beslissing die goed uitpakte volgens Steven Defour.

Moet Bangoura iedere week starten?

"De inbreng van Ibrahima Bangoura is in dat opzicht belangrijk. Hij is misschien nog niet honderd procent fit na zijn blessure, maar je merkt dat die jongen meer evenwicht in de ploeg brengt. Ik denk dat hij dit seizoen nog heel belangrijk kan worden voor Genk."

De basisplaast van Bangoura was ook goed nieuws voor Steuckers, merkt Defour nog op. "Mede dankzij Bangoura speelde ook Steuckers een sterke wedstrijd. Het zal hem deugd hebben gedaan, want met Ito heeft Genk toch een publiekslieveling teruggehaald voor zijn positie. In Leuven gaf Steuckers een belangrijk signaal dat hij zijn plaats niet zomaar zal afstaan", besluit hij