Allesbehalve een goedkope huurling én een zware aankoopoptie: 'Dit kost Özcan aan Anderlecht'

RSC Anderlecht verwacht héél véél van Yasin Özcan. De huurling van Aston Villa moet de kwetsbare defensie van de Belgische recordkampioen vorm geven. Goedkoop was de Turk alleszins niét...

RSC Anderlecht huurt Uasin Özcan voor één seizoen van Aston Villa. Olivier Renard dwong eveneens een aankoopoptie af.

Al wordt het geen goedkope operatie om de éénvoudig Turks international definitief naar Brussel te halen. Het Nieuwsblad weet dat Anderlecht daarvoor acht miljoen euro zal moeten ophoesten.

Géén goedkope huurling

Over goedkoop gesproken. Een koopje is de huur van Özcan allerminst. Anderlecht neemt het volledige loon van de 19-jarige Turk over: 1,3 miljoen euro.

Aston Villa betaalde afgelopen winter zeven miljoen euro om Özcan weg te halen bij Kasimpasa SK. The Lions oordeelden echter dat de verdediger nog niet klaar is voor de Premier League.

Nood aan defensieve sterkhouders

Is hij wél klaar voor de Jupiler Pro League. Dat moeten de komende maanden uitwijzen. Eén ding is zeker: Anderlecht heeft héél dringend nood aan defensieve sterkhouders.

