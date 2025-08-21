Allesbehalve een goedkope huurling én een zware aankoopoptie: 'Dit kost Özcan aan Anderlecht'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Allesbehalve een goedkope huurling én een zware aankoopoptie: 'Dit kost Özcan aan Anderlecht'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht verwacht héél véél van Yasin Özcan. De huurling van Aston Villa moet de kwetsbare defensie van de Belgische recordkampioen vorm geven. Goedkoop was de Turk alleszins niét...

RSC Anderlecht huurt Uasin Özcan voor één seizoen van Aston Villa. Olivier Renard dwong eveneens een aankoopoptie af.

Al wordt het geen goedkope operatie om de éénvoudig Turks international definitief naar Brussel te halen. Het Nieuwsblad weet dat Anderlecht daarvoor acht miljoen euro zal moeten ophoesten.

Géén goedkope huurling

Over goedkoop gesproken. Een koopje is de huur van Özcan allerminst. Anderlecht neemt het volledige loon van de 19-jarige Turk over: 1,3 miljoen euro.

Aston Villa betaalde afgelopen winter zeven miljoen euro om Özcan weg te halen bij Kasimpasa SK. The Lions oordeelden echter dat de verdediger nog niet klaar is voor de Premier League.

Nood aan defensieve sterkhouders

Is hij wél klaar voor de Jupiler Pro League. Dat moeten de komende maanden uitwijzen. Eén ding is zeker: Anderlecht heeft héél dringend nood aan defensieve sterkhouders.
 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Aston Villa
Yasin Özcan

Meer nieuws

LIVE: Anderlecht laat 2-0 liggen, AEK blijft zo in de race Live

LIVE: Anderlecht laat 2-0 liggen, AEK blijft zo in de race

21:16
Luis Enrique doet uitspraken over Donnarumma en zet zijn bazen bij PSG op die manier helemaal uit de wind

Luis Enrique doet uitspraken over Donnarumma en zet zijn bazen bij PSG op die manier helemaal uit de wind

21:20
LIVE: Genk met een weergaloze helft in Polen! Live

LIVE: Genk met een weergaloze helft in Polen!

20:54
Dessers kijkt nog steeds met open mond naar Vanaken: "Hij had het net zo goed in het buitenland gedaan"

Dessers kijkt nog steeds met open mond naar Vanaken: "Hij had het net zo goed in het buitenland gedaan"

21:00
Dé hype? Ex-spelers van onder meer Gent, Club Brugge en Anderlecht soms tegen, maar ook met elkaar ... op padelveld

Dé hype? Ex-spelers van onder meer Gent, Club Brugge en Anderlecht soms tegen, maar ook met elkaar ... op padelveld

20:40
Zien we hem in de Champions League? '38-jarige Engelse cultspits kiest voor een héél leuke laatste uitdaging'

Zien we hem in de Champions League? '38-jarige Engelse cultspits kiest voor een héél leuke laatste uitdaging'

20:20
Christos Tzolis naar Crystal Palace: "Dan kan ik me inbeelden dat de speler zelf ook naar de Premier League wil"

Christos Tzolis naar Crystal Palace: "Dan kan ik me inbeelden dat de speler zelf ook naar de Premier League wil"

19:40
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Vranckx - Bokadi Bope - Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Eze

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Vranckx - Bokadi Bope - Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Eze

18:20
Topdoelman die bij Ajax en Club Brugge speelde kiest voor héél opmerkelijk avontuur in Nederlands amateurvoetbal

Topdoelman die bij Ajax en Club Brugge speelde kiest voor héél opmerkelijk avontuur in Nederlands amateurvoetbal

19:20
Club Brugge breekt inkomende én uitgaande records op transfermarkt: de naakte cijfers

Club Brugge breekt inkomende én uitgaande records op transfermarkt: de naakte cijfers

18:40
1
"Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten

"Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten

16:30
11
Beveren-middenvelder Mathis Servais wil niet aan transfer denken: "Wil hier resultaten behalen"

Beveren-middenvelder Mathis Servais wil niet aan transfer denken: "Wil hier resultaten behalen"

19:00
Opvallend: Belgische amateurvoetballer tekent een profcontract bij... Spaanse eersteklasser!

Opvallend: Belgische amateurvoetballer tekent een profcontract bij... Spaanse eersteklasser!

18:20
1
Ex-spits van KAA Gent staat voor terugkeer naar de Ligue 1

Ex-spits van KAA Gent staat voor terugkeer naar de Ligue 1

18:00
Licht aan het einde van de tunnel: Divock Origi en AC Milan naderen akkoord

Licht aan het einde van de tunnel: Divock Origi en AC Milan naderen akkoord

17:40
1
Lokeren neemt afscheid van overbodige international

Lokeren neemt afscheid van overbodige international

17:20
Akkoord is gevonden: Aster Vranckx trekt op huurbasis naar de Serie A

Akkoord is gevonden: Aster Vranckx trekt op huurbasis naar de Serie A

17:00
OFFICIEEL: Dender ziet aanvoerder vertrekken naar MLS

OFFICIEEL: Dender ziet aanvoerder vertrekken naar MLS

16:00
Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

12:40
13
KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro

KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro

15:30
5
Waarom interesse van Club Brugge, Cercle en Westerlo niet uit het niets komt voor nieuwe parel Analyse

Waarom interesse van Club Brugge, Cercle en Westerlo niet uit het niets komt voor nieuwe parel

15:00
1
Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen

Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen

14:40
7
Belgische talent dat naar Saoedi-Arabië trok maakt kans op een prijs

Belgische talent dat naar Saoedi-Arabië trok maakt kans op een prijs

14:20
3
Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen"

Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen"

14:00
1
Een kans voor JPL-clubs? Ex-speler van Standard én international is transfervrij op te pikken

Een kans voor JPL-clubs? Ex-speler van Standard én international is transfervrij op te pikken

13:30
Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen

Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen

13:10
2
Merveille Bokadi heeft zijn nieuwe club gevonden... in België!

Merveille Bokadi heeft zijn nieuwe club gevonden... in België!

13:00
📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

12:20
LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

09:15
Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

12:10
Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

12:00
5
Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

11:50
3
Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge Analyse

Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge

11:40
19
Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

11:20
1
KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

11:10
2
Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 2
West Ham Utd West Ham Utd 22/08 Chelsea Chelsea
Manchester City Manchester City 23/08 Tottenham Tottenham
Burnley Burnley 23/08 Sunderland Sunderland
Bournemouth Bournemouth 23/08 Wolverhampton Wolverhampton
Brentford Brentford 23/08 Aston Villa Aston Villa
Arsenal Arsenal 23/08 Leeds United Leeds United
Crystal Palace Crystal Palace 24/08 Nottingham Forest Nottingham Forest
Everton Everton 24/08 Brighton Brighton
Fulham Fulham 24/08 Manchester United Manchester United
Newcastle United Newcastle United 25/08 Liverpool FC Liverpool FC

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Lech Poznan - KRC Genk: 1-4 Oisin Oisin over Anderlecht - AEK Athene: 1-0 Oisin Oisin over Christos Tzolis naar Crystal Palace: "Dan kan ik me inbeelden dat de speler zelf ook naar de Premier League wil" jawaddedadde jawaddedadde over "Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten PhP PhP over Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen NFFC- NFFC- over Allesbehalve een goedkope huurling én een zware aankoopoptie: 'Dit kost Özcan aan Anderlecht' Stefaan_82 Stefaan_82 over Licht aan het einde van de tunnel: Divock Origi en AC Milan naderen akkoord Stefaan_82 Stefaan_82 over Opvallend: Belgische amateurvoetballer tekent een profcontract bij... Spaanse eersteklasser! Frosties Frosties over Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved