Donnarumma wordt moeilijk: Manchester City denkt aan Senne Lammens (Antwerp)

Manchester City zoekt een nieuwe doelman en is uitgekomen bij Senne Lammens. Dit nadat onderhandelingen met Donnarumma vastliepen door de hoge vraagprijs van PSG.

Manchester City is nog op zoek naar een nieuwe doelman. De Cityzens hadden Gianluigi Donnarumma er graag bij gehad, maar dat dossier vlot niet echt.

PSG doet namelijk bijzonder moeilijk in de onderhandelingen en vraagt veel geld voor zijn keeper. Te veel, vinden ze bij Manchester City.

Senne Lammens naar Manchester City?

En dus zijn de Engelsen van doelwit veranderd. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zouden ze hun pijlen nu richten op niemand minder dan Senne Lammens.

De doelman van Antwerp moet weg bij zijn club. The Great Old haalde al een vervanger binnen en wil problemen in de toekomst voorkomen.

Onder meer Manchester United had in het verleden ook al interesse in Lammens. Nu de Belgische keeper een optie is bij City, zou alles in een stroomversnelling kunnen terechtkomen.