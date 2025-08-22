OFFICIEEL: Antwerp heeft versterking beet en rondt komst van nieuwe aanvaller af

Antwerp versterkt zich met Marwan Al-Sahafi, die wordt gehuurd van Al-Ittihad tot het einde van het seizoen. De 21-jarige ex-Beerschot-spits moet de aanval van The Great Old meer slagkracht geven.

Antwerp maakte donderdag een nieuwe transfer bekend. Deze was zeker te verwachten: Marwan Al-Sahafi komt de aanval van The Reds versterken dit seizoen.

The Great Old leent hem tot aan het einde van het seizoen van Al-Ittihad. Het opvallende is dat de aanvaller vorig seizoen door Beerschot werd gehuurd.

Daar speelde hij 28 wedstrijden, waarin hij zes keer kon scoren. Verder was hij goed voor één assist. Verder heeft hij ook al 39 matchen gespeeld voor zijn moederclub.

Al-Sahafi heeft op 21-jarige leeftijd bovendien al heel wat internationale ervaring. De ex-Beerschot-speler verzamelde al 13 caps bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië.

Transfermarkt schat zijn waarde op één miljoen euro. Dit seizoen krijgt hij de kans om die geschatte waarde te doen stijgen. Antwerp verwacht doelpunten van hem.