Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans"

Charles Vanhoutte speelde al sinds vorig seizoen op een bijzonder hoog niveau bij Union Saint-Gilloise. De verdedigende middenvelder was uitgegroeid tot een onmisbare pion bij de landskampioen. Hoewel hij deze zomer hoopte op een transfer, bleef die voorlopig uit.

Toch groeide de roep om hem een kans te geven bij de Rode Duivels met de week. Voormalig Rode Duivel Philippe Albert liet zich bij RTBF duidelijk uit over de situatie. “Anderen kregen hun kans toen ze minder fit waren dan Charles Vanhoutte", klonk het. “Het minste wat we kunnen doen is hem oproepen voor een uitgebreidere selectie.”

Volgens Albert verdiende Vanhoutte die erkenning op basis van zijn constante prestaties. “Hij speelt al meer dan een jaar op topniveau in België, in de competitie én in Europa. Dan moet je dat belonen. Het kan alleen maar positief zijn om hem er nu al bij te halen", aldus Albert.

Ook analist Benjamin Deceuninck zag het nut van een selectie voor Vanhoutte. “Hij hoeft niet per se een basisspeler te zijn", zei hij. “Maar door hem op training te zien, kan de bondscoach zich al een goed beeld vormen van het niveau van de speler. Hij is een intelligente speler die zijn plek kan hebben.”

De volgende interlandperiode van de Rode Duivels stond al voor de deur. Op 4 oktober speelde de ploeg van bondscoach Rudi Garcia tegen Liechtenstein, en drie dagen later volgde een duel met Kazachstan. Een ideaal moment, volgens Albert, om te experimenteren met nieuwe gezichten.

“Je moet vooruitkijken", besloot Albert. “Als we jonge en hongerige spelers als Vanhoutte nu kansen geven, bouwen we verder aan een kern die klaar is voor de toekomst.”