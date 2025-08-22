Tegen ex-ploeg: Noë Dussenne zegt wie er nog bij Standard speelt uit zijn tijd

Tegen ex-ploeg: Noë Dussenne zegt wie er nog bij Standard speelt uit zijn tijd
Foto: © photonews

Noë Dussenne kiest bewust voor het project van Oud-Heverlee Leuven. In aanloop naar het duel tegen zijn ex-club Standard licht hij zijn beweegredenen toe.

Noë Dussenne tekende deze zomer een driejarig contract bij OHL. Zijn beslissing werd niet enkel ingegeven door de duur van het contract, maar vooral door het sportieve project dat hem werd voorgesteld.

Duidelijke keuze voor ambitieus project

“Ik heb gespeeld met David Hubert en toen hij me belde en uitlegde waarom hij me wilde, heb ik niet getwijfeld,” verklaart Dussenne bij Sudinfo. “Tijdens mijn gesprekken met de sportieve directie voelde ik ook dat men me echt wilde.” De club wist hem te overtuigen met een duidelijke ambitie: “Sportief trok de uitdaging me aan, men wil zo hoog mogelijk mikken.”

Hoewel hij realistisch blijft over de doelstellingen, sluit hij niets uit. “Ik spreek uiteraard niet over de top zes, maar als we kunnen gaan kijken wat daarboven gebeurt, zullen we dat doen. OHL heeft alles wat nodig is om hoger in het klassement te staan.”

Oude bekenden bij ex-ploeg Standard

Komende week zondag staat een bijzonder duel op het programma: OHL ontvangt dan Standard, de voormalige club van Dussenne. De verdediger kijkt uit naar de ontmoeting, maar blijft nuchter.

“Ik heb veel berichten gekregen van mensen bij de club die blij zijn me terug te zien,” zegt hij. “Van mijn passage in de kleedkamer blijven enkel Epolo, Fossey, Calut en Hautekiet over.” Ondanks de persoonlijke connecties, blijft de focus op het sportieve. “Het blijft een match als een ander, ook al is het altijd fijn om Standard terug te zien.”

