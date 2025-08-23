Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

Benito Raman voelt zich op zijn gemak bij KV Mechelen en kijkt met een nuchtere blik naar zijn carrière. De aanvaller, die in november 31 wordt, beseft dat zijn parcours misschien anders had kunnen lopen.

“Misschien heb ik er niet alles eruit gehaald", geeft hij toe in Het Nieuwsblad, “maar ik ben wel trots op waar ik nu sta. Voetbal is altijd mijn hobby gebleven en ik heb nooit een keuze gemaakt puur voor het geld.”

De spits blikt terug op een cruciale periode bij Schalke 04, waar hij doorbrak in de Bundesliga. “Ik stond na enkele maanden op de radar van Italiaanse topclubs. Door corona is dat ingestort, Schalke zakte en de interesse verdween", zegt hij. “Toch ben ik blij. Ik heb overal gescoord en was overal geliefd – en dat ben ik nog steeds.”



Voor Raman draait zijn loopbaan niet om grootse contracten, maar om het plezier in het spel. “Elke week voetballen en plezier maken, dat is mijn doel", vertelt hij. “Goed verdienen en mijn familie gelukkig maken is mooi meegenomen. Maar tegen mijn 35ste is het wellicht gedaan.”

Financiën

Over zijn financiën is hij opvallend eerlijk. “Ik heb zot gedaan, ja", lacht hij. “Reizen met een privéjet, de hele familie meenemen, alles zelf betalen… Als je dat achteraf optelt, denk je wel: was dat nodig? Maar goed, dat pakken ze me ook niet meer af."

Na zijn actieve carrière wil Raman zeker blijven werken, al hoeft dat niet uit noodzaak te zijn. “Ik wil werken voor het plezier", legt hij uit. “Maar ik zal niet tot mijn zestigste teren op wat ik nu verdien. Ik heb respect voor mensen die hard werken voor tweeduizend euro per maand, maar daarmee zal ik niet rondkomen. Ik hou ervan om goed te eten, te reizen en af en toe iets extra te doen.”

Zijn vrouw kijkt iets voorzichtiger naar de toekomst, maar Raman blijft optimistisch. “Ik zeg haar altijd: het komt goed. Ik heb een plan. Ik hoef geen vijf miljoen op de rekening om gelukkig te zijn. Als ik elke maand comfortabel kan leven en plezier kan maken, is dat genoeg voor mij.”