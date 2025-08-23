Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

Vorige zomer keerde Ivan Santini (36) terug naar Kroatië, en zijn nieuwste transfer zorgde meteen voor opschudding. De voormalige Kroatische international staat nu opnieuw in het shirt van HNK Zadar, de club waar hij als jeugdspeler werd opgeleid.

Santini had een opvallende loopbaan in België. Na zijn doorbraak bij Kortrijk en zijn hoogtepunt bij Standard, maakte hij een minder geslaagde overstap naar Anderlecht. Ondanks een seizoen met zestien doelpunten bij paars-wit, zwierf de Kroaat daarna flink rond, met passages in China, Saoedi-Arabië en Zwitserland.

Vorig seizoen speelde hij in de hoogste Kroatische competitie bij Sibenik, waar hij zeven doelpunten scoorde. Toch kon hij degradatie niet voorkomen. In plaats van een overstap naar een andere topclub, koos Santini voor een verrassende beslissing: hij sluit zich aan bij HNK Zadar, dat na jaren van glorie diep gezonken is in de vierde divisie.

Keuze van het hart

“Het is fijn om thuis te zijn", vertelt Santini. “Gedurende al die jaren van afwezigheid heb ik mijn club gevolgd en altijd de wens gehad om terug te keren. Ik was bedroefd om te zien hoe ons voetbal, wereldwijd bekend en met zoveel talent, zo diep was gezonken. Nu is het moment eindelijk gekomen.”

Zijn nieuwe trainer is laaiend enthousiast over de komst van de ervaren aanvaller. “Ik kijk uit naar elk moment met hem omdat we nog veel van hem kunnen leren. Met hem zullen we veel beter zijn en de club naar het niveau tillen dat we willen bereiken. Ivan, bedankt voor je komst en je inzet.”

Voor Santini is het een keuze van het hart. In plaats van te blijven zoeken naar succes in de topcompetities, wil hij nu zijn jeugdclub helpen herstellen en opnieuw opbouwen. Een emotionele terugkeer, die zowel hem als HNK Zadar hoop geeft voor de toekomst.