'Speler met verleden bij Standard verlaat Jong Genk voor Italiaans avontuur'

Na bij Seraing, Jupille en Standard te hebben gespeeld, verlaat Jonathan Soye Ndime nu KRC Genk en trekt hij over de landsgrenzen naar het Italiaanse Torino.

Hij had binnenkort zijn professionele debuut kunnen maken in de Challenger Pro League met Jong Genk. Maar dat gaat niet door.

De jonge middenvelder die bij Seraing (2015-2016), Jupille (2016-2017) en Standard (2017-2023) speelde - Jonathan Soye Ndime - vertrekt nu al bij Racing Genk.

Jonathan Soye Ndime (2009 exU15🇧🇪) verlaat KRC Genk en tekent bij Torino! 👏 pic.twitter.com/vxr1uvAN23 — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) August 24, 2025

Op zijn 16e verjaardag, afgelopen zondag, heeft de middenvelder die uitkwam voor het nationale U15-team officieel getekend bij Torino, waar hij eerst zal spelen in de jeugdteams.

In april maakte Jonathan Soye Ndime deel uit van het startende elftal van de ADIDAS CUP U16-competitie, waarin enkele van de beste academies ter wereld vertegenwoordigd zijn.

Dit betekent dus dat er weer een zeer jonge Belgische speler ons land verlaat, in een situatie die twee kanten uit kan: de mogelijkheid om zich in Italië te ontplooien bestaat, maar er is ook de kans om vergeten te worden en over enkele jaren in een minder gunstige situatie terug te keren naar België.