OFFICIEEL: OHL haalt middenvelder in huis met ervaring in de Champions League

Oud-Heverlee Leuven wist op zondag een eerste zege van het seizoen te behalen. Een dag later heeft de fusieploeg ook een nieuwe transfer aangekondigd. De Poolse middenvelder Lukasz Lakomy maakt de overstap van Young Boys Bern.

Dankzij de eerste zege van het seizoen is Oud-Heverlee Leuven niet langer de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. Dankzij een doelpunt van Ewoud Pletinckx graaide het de volle buit mee bij Dender.

Toch gaan ze bij OHL niet meteen op hun lauweren rusten. Zo kondigde het op maandag een nieuwe, inkomende transfer aan. Lukasz Lakomy maakt de (tijdelijke) overstap van het Zwitserse Young Boys. Dat meldt OHL op de clubwebsite.

Lakomy zal het komende seizoen op huurbasis voor OHL spelen. De Leuvenaars hebben ook een optie tot koop afgedwongen. Lakomy is een Poolse middenvelder van 24 die de voorbije seizoenen tot 74 optredens kwam bij de Zwitserse topclub.

Ervaring in Champions League

De Pool komt met de nodige adelbrieven naar onze competitie. Hij speelde de voorbije seizoenen onder meer in de Champions League en Europa League, maar wist nooit echt een vaste basisplaats af te dwingen bij Young Boys.

Bij OHL zijn ze enorm blij met de komst van Lakomy. "Lukasz is een allround, linksvoetige middenvelder met een groot potentieel. Hij combineert een uitstekende mentaliteit met veel ambitie en een enorme goesting om zich bij onze club te bewijzen", aldus Frédéric Van den Steen, de CEO van OHL.