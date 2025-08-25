'Ordonez zet Club Brugge extra onder druk op training maandag'

'Ordonez zet Club Brugge extra onder druk op training maandag'
Foto: © photonews

De transfermarkt is nog open tot 6 september in ons land. En dus is de vraag welke spelers nog gaan komen en welke nog gaan vertrekken. Er is alvast één dossier waar het laatste woord nog niet over is gezegd.

Olympique Marseille is nog steeds volop geïnteresseerd in Joel Ordonez. Maar Club Brugge heeft dit weekend laten weten dat er geen sprake meer kan zijn van een transfer.

Blauw-zwart is niet ingegaan op de aanbiedingen van Marseille, die onvoldoende bleken voor de Belgische topclub. En dus dreigen beide partijen ver van elkaar af te staan, want Ordonez zelf wil heel graag vertrekken.

Tegen de Schotse Glasgow Rangers lijkt er alvast geen sprake te zullen zijn van Ordonez. De centrale verdediger was er afgelopen week ook niet bij en zou volgens Sacha Tavolieri ook op maandag niet meetrainen.

Joel Ordonez traint niet mee bij Club Brugge

Op die manier zou hij extra druk willen zetten op blauw-zwart. De speler tekende wel present in het oefenkamp, maar trainde andermaal dus niet mee. 

Marseille deed al flinke aanbiedingen en er waren ook al teams uit andere landen geïnteresseerd, maar met zicht op de League Phase van de Champions League wil Club Brugge niet zomaar (meer) verkopen. 

Club Brugge
Marseille
Joel Ordonez

