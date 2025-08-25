Voormalige flankspeler van Club Brugge gooit hoge ogen in La Liga

In januari 2024 trok Tajon Buchanan van Club Brugge naar Inter. Die transfer was geen onverdeeld succes en ondertussen speelt de Canadees bij het Spaanse Villareal. Daar is Buchanan als een komeet uit de startblokken geschoten.

Tussen 2022 en 2024 trok Tajon Buchanan 67 keer het shirt van Club Brugge aan. Daarna verkaste de Canadees naar Inter. Bij de Italiaanse topclub wist Buchanan zich niet op te werken tot sleutelpion.

Vorig seizoen leende Inter de vleugelspeler al een half jaar uit aan het Spaanse Villareal. In het tussenseizoen maakte hij ook definitief de overstap naar de La Liga-club. De Spanjaarden betaalden zo'n negen miljoen euro aan de Milanezen.

Buchanan en Villareal zijn alvast uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in Spanje. Met zeges tegen Real Oviedo en Girona staat Villareal met het maximum van de punten mee op kop, samen met Barcelona en Real Madrid.

Afgelopen weekend werd Girona op alle vlakken overklast. Buchanan was man van de wedstrijd en wist maar liefst drie keer te scoren in de 5-0 zege. Voor de 26-jarige Canadees was het de eerste hattrick uit zijn carrière.

Er heerst bijna geen twijfel dat Buchanan ook volgend weekend weer in de basis zal staan bij Villareal. Op zondag trekken ze naar Celta de Vigo, dat nog niet wist te winnen in zijn eerste twee partijen.