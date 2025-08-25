"We zullen hem voor 60 miljoen verkopen": net weg bij Standard, maar meteen indrukwekkend in buitenland

Foto: © photonews

Nathan Ngoy was voor de tweede keer op rij basispeler bij Lille en hij leverde een opmerkelijke prestatie tegen AS Monaco. In slechts twee wedstrijden met Les Dogues heeft de voormalige Standard-verdediger al zijn visitekaartje afgegeven.

Nathan Ngoy, die deze zomer voor 4,5 miljoen euro van Standard naar Lille werd getransfereerd, speelde zijn tweede officiële wedstrijd voor de Dogues, deze zondag tegen AS Monaco, een week na het 3-3 gelijkspel tegen Stade Brestois waarbij hij zijn eerste beslissende pass gaf.

Tijdens deze wedstrijd moest voormalig KV Mechelen-speler Ngal'ayel Mukau in het begin van de tweede helft geblesseerd het veld verlaten.

🤕 | De voormalige KV Mechelen-speler, Ngal'ayel Mukau, moest geblesseerd het veld verlaten. Goed herstel Ngal'ayel! 🙏🇧🇪 #LOSCASM

Kijk alleen naar de #Ligue1 op DAZN! 📲 pic.twitter.com/xVsfm3TNSu

— DAZN België (@DAZN_BEFR) 24 augustus 2025

Voor deze eerste topper sinds zijn aankomst in de Ligue 1, maakte de 22-jarige centrale verdediger indruk. Zijn eerste helft trok vooral de aandacht van de Lille-supporters en Franse voetbalwaarnemers.

"Nathan Ngoy, het is duidelijk dat hij komende zomer voor 40 miljoen euro naar West Ham zal gaan", schrijft een Lille-supporter op X. "Hij zal voor 60 miljoen verkocht worden over twee jaar", schat een ander.

Nathan Ngoy maakt al indruk in de Ligue 1

Hoewel hij in de tweede helft minder opviel, liet Nathan Ngoy toch een prima wedstrijd optekenen. Een ideale start voor de voormalige centrale verdediger van de Rouches, en een uiteindelijke overwinning van Lille op Monaco dankzij de enige goal van Olivier Giroud in blessuretijd was een extra reden tot vreugde.

Si Nathan Ngoy est épargné par les blessures cette saison, on tient un très très bon défenseur. Quel match il sort aujourd’hui.

— SuiveurLillois (@SuiveurLillois) August 24, 2025

🇧🇪 Il est franchement pas mal le jeune belge Nathan Ngoy (2003) non ?

Je ne connaissais pas du tout, il n'a pas forcément eu énormément de temps de jeu avec le Standard de Liège depuis le début de sa carrière et il n'a signé que pour 3 M€.

Vraiment, à revoir.

— EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) August 24, 2025

🇧🇪 Nathan Ngoy vs AS Monaco (90 mins):

90% pass accuracy (47/52)
4/6 accurate long balls
2 key passes
1 big chance created
2/3 duels won
1 block
1 tackle won
4 interceptions
4 clearances

Should he be called up? 👀#LOSCASM #LOSC pic.twitter.com/jqwtw3iAF1

— Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) August 24, 2025

Nathan Ngoy c'est évident qu'il signe à West Ham l'été prochain pour 40M d'euros

— Jules 🦇 (@julio2rijsel) August 24, 2025

Nathan Ngoy c’est vendu 60 M€ dans 2 ans pic.twitter.com/NMfe8eB647

— jokerresy29 (@jokerresy) August 24, 2025
