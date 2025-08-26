Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

Hoe zou het nog zijn met Roméo Lavia? De Belgische middenvelder van Chelsea zit echt wel in een moeilijke periode. Die sleept door diverse blessures ondertussen toch al eventjes aan. En wat vinden ze er bij The Blues eigenlijk zelf van?

Roméo Lavia is een toptalent. Dat was zo, dat is zo en dat zal ook zo blijven. De Belgische middenvelder heeft al heel mooie dingen laten zien op een voetbalveld.

Roméo Lavia heeft het moeilijk

Enig groot probleem is wel dat hij door verschillende blessures de voorbije jaren nooit echt een constante in zijn prestaties heeft kunnen krijgen. Daardoor is hij ook nog niet op het niveau waar sommigen hem ondertussen misschien al verwacht hadden.

Hij is er ondertussen al twee jaar, maar Lavia speelde in totaal nog altijd amper 23 wedstrijden voor Chelsea. Dat is veel te weinig voor iemand van zijn kaliber.

Pas opnieuw in de selectie bij Chelsea als hij helemaal fit is

Het jeugdproduct van Anderlecht zou nu volgens Het Laatste Nieuws wel eens de gevolgen daarvan kunnen gaan dragen. Al blijven ze tot op heden enorm in hem geloven.

Het plan van Chelsea is om niets te overhaasten en Lavia pas weer te selecteren wanneer hij helemaal fit is. Rest de vraag wanneer dat zal zijn - ook bij de Rode Duivels staat de teller op amper één cap, ondanks al dat talent.