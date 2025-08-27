De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op

De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op
Club Brugge staat opnieuw op de drempel van een financiële klapper. Een ticket voor de Champions League levert de West-Vlamingen minstens 35 miljoen euro op, een bedrag dat de kloof met de Belgische concurrentie alleen maar groter maakt.

Sinds 2015 heeft blauw-zwart al bijna 300 miljoen euro opgehaald aan Europees prijzengeld, berekende Sporza. De constante aanwezigheid in de Champions League en sterke campagnes in andere toernooien maken Club tot een financiële grootmacht in België.

Andere Belgische clubs moeten met veel minder tevreden zijn. KAA Gent volgt als “best of the rest” met 84,2 miljoen euro, grotendeels dankzij hun historische CL-campagne in 2015 en regelmatige deelnames aan de Europa en Conference League.

Anderlecht volgt op geruime afstand

KRC Genk sprokkelde bijna 63 miljoen euro bijeen, terwijl Union met de nakende Champions League-deelname zijn totaal richting de 59 miljoen tilt. Anderlecht blijft steken op 58 miljoen, door enkele gemiste Europese campagnes in recente jaren.

Daarachter volgen Antwerp (34,7 miljoen), Standard (24,5 miljoen), Cercle Brugge (8,5 miljoen) en Zulte Waregem (5,1 miljoen), maar die bedragen verbleken naast de West-Vlaamse grootmacht.

Critici waarschuwen dat het premiesysteem de kloof tussen Club Brugge en de rest steeds groter maakt. Toch tonen de recente successen van Union en Antwerp dat de rest nog steeds in staat is om tegen de financiële reus in te gaan.

