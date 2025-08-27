Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe

Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe
Kairat Almaty heeft dinsdag voor een verrassing gezorgd door Celtic Glasgow uit te schakelen na strafschoppen. De Kazachse club zal voor het eerst in haar geschiedenis deelnemen aan de Champions League.

De voorrondes van de Champions League hebben deze zomer voor de nodige verrassingen en mooie verhalen gezorgd. Zo hebben drie clubs zich dinsdag voor het eerst in hun geschiedenis geplaatst voor de groepsfase van de Champions League: Pafos FC, Bodo/Glimt en Kairat Almaty.

Vooral de prestatie van Kairat Almaty sprong in het oog. De Kazachse club schakelde het prestigieuze Celtic Glasgow uit na strafschoppen (na twee keer 0-0). Een trieste week voor het Schotse voetbal, terwijl Club Brugge hopelijk vanavond het werk afmaakt tegen Rangers. Een geweldige avond echter voor het Kazachse voetbal.

Lees ook... Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

De laatste keer dat een club uit Kazachstan deelnam aan de Champions League was in 2015-2016, tien jaar geleden: FK Astana zat toen in groep C met Benfica, Atletico Madrid en Galatasaray. De hoofdstadclub was toen de eerste Kazachse club die deze fase van de competitie haalde.

Een reis naar... Centraal-Azië

Waarom zorgt de kwalificatie van Kairat Almaty, gevestigd in de grootste stad en economische hoofdstad van het land, voor nog meer opwinding? Waarschijnlijk vanwege de geografische ligging van Almaty, aan de grens met Kirgizië en op slechts enkele honderden kilometers... van China. Meer dan Astana is Almaty een stad in Centraal-Azië, en de meest oostelijke stad in de geschiedenis van de Champions League.

Als Union (en Club Brugge als ze zich kwalificeren) in de groep van Kairat terechtkomt, zouden ze een ongelooflijke reis van ongeveer... 12.000 km heen en terug moeten maken. Dat is ongeveer even ver als een vlucht naar New York, bijvoorbeeld.

Union of Brugge bij -20 graden in Kazachstan?

In 2015-2016 profiteerde FK Astana volledig van deze uitputtende geografische ligging. De underdog bleef namelijk ongeslagen in drie thuiswedstrijden (2-2 tegen Benfica en Galatasaray, 0-0 tegen Atletico). Het Kazachse kampioenschap wordt in de zomer gespeeld en is momenteel bezig met de 20e speelronde voor het seizoen 2025. In de winter, en zelfs in de herfst, kan het weer verschrikkelijk zijn, met temperaturen onder nul vanaf oktober en regelmatig temperaturen tot -20 in december-januari.

Het nieuwe format van de Champions League betekent dat er ook wedstrijden in januari zullen worden gespeeld. Tijdens het bezoek van Anderlecht aan RFS (Riga) vorig seizoen, maakten sommige medewerkers van de club zich zorgen over de staat van het veld en de weersomstandigheden voor hun Europese wedstrijd in januari, een periode waarin de club normaal gesproken niet speelt; Kairat Almaty zal hiermee hetzelfde probleem hebben, maar dan erger.

Waarom is Kazachstan lid van de UEFA?

Sommigen zullen zich afvragen waarom Kazachse clubs uitkomen in de UEFA en niet in de AFC, de Aziatische confederatie. Dit is niet altijd het geval geweest: Kazachstan verhuisde in 2002 van Azië naar Europa, zoals dat geografisch mogelijk is door 10 tot 15% van zijn grondgebied in Europa (net als Israël, Armenië, Georgië en Turkije die ook die keuze hebben).

Sportief gezien is deze keuze, die ook geldt voor het nationale team, vrij logisch, hoewel Kazachstan misschien al dichter bij een WK-deelname had kunnen komen als het in de AFC was gebleven. En dat zullen onze Rode Duivels betreuren in november, wanneer ze op een lastige trip naar Astana gaan...

