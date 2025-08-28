Rangers-coach na blamage tegen Club Brugge: "Excuses aan de fans"

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Terwijl Club Brugge samen met zijn fans kon vieren na een spektakeloverwinning, likten ze bij Rangers hun wonden. "Dit is vernederend", klonk het bij Russell Martin, de coach van de Schotten.

Club Brugge verdedigde op woensdagavond een 1-3 voorsprong uit de heenwedstrijd tegen het Schotse Rangers. Na zes minuten was de spanning al compleet uit de partij verdwenen, toen Blauw-Zwart al had gescoord en de tegenstander tot tien werd herleid.

Uiteindelijk vielen er nog vijf Brugse doelpunten en mag Club opnieuw naar de Champions League. Voor Rangers zal het een seizoen in de Europa League worden.



Achteraf stonden de gezichten bij de Schotten uiteraard op onweer. “Deze nederlaag doet me echt pijn, het is vernederend", klonk het bij Russell Martin, de coach van Rangers die nakaarte met RangersTV.

Martin voelde zelf ook wel aan dat het niet het moment was om excuses te zoeken, maar richtte zich tot de supporters: "Ik heb eigenlijk maar weinig te zeggen buiten het aanbieden van mijn excuses aan de fans voor wat deze avond is gebeurd."

Na de blamage in Brugge, die nog wel even zal nazinderen, moet Rangers proberen om meteen de rug te rechten. Komende zondag staat namelijk het altijd beladen duel tegen Celtic op het programma. Met nu al zes punten achterstand op de rivaal kunnen Martin en de zijnen die partij maar beter winnen.