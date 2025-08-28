Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wat Hans Vanaken betreft, heeft de Champions League-loting opgeleverd waar hij op gehoopt had. Hij wilde graag topclubs ontmoeten waar hij nog niet eerder tegen speelde. Zelfs aan de verplaatsing naar Almaty weet hij een positieve draai te geven.

Hans Vanaken kijkt met optimisme naar de tegenstanders die Club Brugge heeft geloot in de Champions League. De aanvoerder deelt zijn positieve blik met Het Laatste Nieuws. "Ik hoopte op iets nieuws en dat is gelukt. Niet voor de zevende keer tegen Borussia Dortmund of Atlético Madrid." Daar had Vanaken duidelijk geen zin in.

Arsenal als tegenstander kan hem wel bekoren. "Vroeger was ik een enorme Arsenal-fan. Die wou ik dus graag tegenkomen. Het weerzien met Leandro (Trossard, red.) is leuk. Net als Bayern, al is dat wel een moeilijke verplaatsing. Het wordt interessant.  Verder is het gewoon heel moeilijk inschatten. De Franse competitie bijvoorbeeld, die volg ik al jaren niet."

Lees ook... Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

Vanaken wil eigen spel spelen tegen Barça en Arsenal

Vanaken laat het liever op zich afkomen dan te veel te speculeren over de campagne. "Vorig jaar zeiden we dat de loting heel zwaar was en dat we 7 punten nodig hadden. En zie wat er gebeurd is. Ons doel is wel om bij de eerste 24 te geraken. Ook al speel je tegen Barcelona en Arsenal, toch moet je altijd proberen met je eigen spel daar iets tegen te doen."

Wat ook wel in het oog springt: Club Brugge moet naar het Kazachse Kairat Almaty. "Almaty… Tjah, een verre trip, hé. Negen uur kaarten op het vliegtuig, dat is wel positief", heeft Vanaken al een idee om de verplaatsing goed door te komen. "Kijk, het blijft Champions League. Je moet er gewoon drie punten halen en dan zo snel mogelijk wegwezen."

Vanaken van plan om van reis naar Almaty 'leuke trip' te maken

Met wat hij al gehoord heeft, houdt Vanaken zelfs rekening met een reis van 12 uur. "Qua planning wordt dat aanpassen. Maar het kan een leuke trip worden waar we nog lang over zullen babbelen", wil hij er een memorabel avontuur van maken. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Arsenal
Hans Vanaken

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

21:41
Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

21:00
1
LIVE: Genk morst met de kansen en stevent op nederlaag af! Live

LIVE: Genk morst met de kansen en stevent op nederlaag af!

21:43
LIVE: Tijd dringt voor Anderlecht! Live

LIVE: Tijd dringt voor Anderlecht!

21:42
OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

21:41
Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League Analyse

Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League

20:40
'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

21:20
1
Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur Reactie

Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur

11:15
5
Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

19:06
31
Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

17:30
2
OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

20:20
Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

17:00
1
Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

18:00
5
Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

19:40
Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

19:00
2
Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

18:40
Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

11:20
1
Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

18:20
2
Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge Reactie

Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge

14:15
4
Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

16:00
8
Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

16:30
8
Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

16:15
1
Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

13:00
5
20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

14:00
2
Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

15:30
8
UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

13:30
6
KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

15:00
8
OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

14:43
3
Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

14:40
Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

14:28
DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

12:40
26
Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

10:00
1
"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

12:00
Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid Analyse

Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid

11:40
8
Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

09:30
13
Ligue 1-club blijft aandringen voor Stassin, maar Saint-Etienne is niet onder de indruk

Ligue 1-club blijft aandringen voor Stassin, maar Saint-Etienne is niet onder de indruk

12:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 3
Chelsea Chelsea 30/08 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 30/08 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 30/08 Burnley Burnley
Tottenham Tottenham 30/08 Bournemouth Bournemouth
Wolverhampton Wolverhampton 30/08 Everton Everton
Leeds United Leeds United 30/08 Newcastle United Newcastle United
Brighton Brighton 31/08 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 31/08 West Ham Utd West Ham Utd
Liverpool FC Liverpool FC 31/08 Arsenal Arsenal
Aston Villa Aston Villa 31/08 Crystal Palace Crystal Palace

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over AEK Athene - Anderlecht: 2-0 Union 60 Union 60 over Michel Platini et Sepp Blatter définitivement relaxés ce jeudi dans "l'affaire des deux millions" Dostojewski Dostojewski over 'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen' FC Bubbles FC Bubbles over Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge" FCB vo altijd FCB vo altijd over Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out De Groene Ridder. De Groene Ridder. over KRC Genk - Lech Poznan: 1-2 Nelvafrel Nelvafrel over DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op" FCBalto FCBalto over Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal Incognito07 Incognito07 over Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens IXL IXL over Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved