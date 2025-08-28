Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

Wat Hans Vanaken betreft, heeft de Champions League-loting opgeleverd waar hij op gehoopt had. Hij wilde graag topclubs ontmoeten waar hij nog niet eerder tegen speelde. Zelfs aan de verplaatsing naar Almaty weet hij een positieve draai te geven.

Hans Vanaken kijkt met optimisme naar de tegenstanders die Club Brugge heeft geloot in de Champions League. De aanvoerder deelt zijn positieve blik met Het Laatste Nieuws. "Ik hoopte op iets nieuws en dat is gelukt. Niet voor de zevende keer tegen Borussia Dortmund of Atlético Madrid." Daar had Vanaken duidelijk geen zin in.

Arsenal als tegenstander kan hem wel bekoren. "Vroeger was ik een enorme Arsenal-fan. Die wou ik dus graag tegenkomen. Het weerzien met Leandro (Trossard, red.) is leuk. Net als Bayern, al is dat wel een moeilijke verplaatsing. Het wordt interessant. Verder is het gewoon heel moeilijk inschatten. De Franse competitie bijvoorbeeld, die volg ik al jaren niet."



Vanaken wil eigen spel spelen tegen Barça en Arsenal

Vanaken laat het liever op zich afkomen dan te veel te speculeren over de campagne. "Vorig jaar zeiden we dat de loting heel zwaar was en dat we 7 punten nodig hadden. En zie wat er gebeurd is. Ons doel is wel om bij de eerste 24 te geraken. Ook al speel je tegen Barcelona en Arsenal, toch moet je altijd proberen met je eigen spel daar iets tegen te doen."

Wat ook wel in het oog springt: Club Brugge moet naar het Kazachse Kairat Almaty. "Almaty… Tjah, een verre trip, hé. Negen uur kaarten op het vliegtuig, dat is wel positief", heeft Vanaken al een idee om de verplaatsing goed door te komen. "Kijk, het blijft Champions League. Je moet er gewoon drie punten halen en dan zo snel mogelijk wegwezen."

Vanaken van plan om van reis naar Almaty 'leuke trip' te maken

Met wat hij al gehoord heeft, houdt Vanaken zelfs rekening met een reis van 12 uur. "Qua planning wordt dat aanpassen. Maar het kan een leuke trip worden waar we nog lang over zullen babbelen", wil hij er een memorabel avontuur van maken.