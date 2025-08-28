Zulte Waregem-spits hoopt tegen Racing Genk op meer minuten: "Ik ben klaar voor een basisplaats"

Na twee opeenvolgende nederlagen hoopt promovendus Zulte Waregem komend weekend opnieuw aan te knopen met puntengewin. Het zal dan wel iets moeten rapen op het veld van Racing Genk.

Club Brugge en Sint-Truiden bleken te sterk voor Zulte Waregem, dat de voorbije wedstrijd ook tweemaal niet wist te scoren. Komende zondag wacht opnieuw geen makkelijke wedstrijd voor de promovendus, dat de verplaatsing naar Genk maakt.

Racing Genk is de gastheer voor de troepen van Sven Vandenbroeck om 19u15. Beide teams hebben vier punten en hopen daar zondag verandering in te brengen.

Bij Zulte Waregem kijken ze voor doelpunten naar de nieuwe spits Anosike Ementa. Die kwam over van Viborg en moet de club in eerste klasse houden. Tegen STVV maakte hij zijn eerste minuten met een korte invalbeurt.

Ementa is klaar voor een basisplaats

Daar hoopt de lange Ementa komend weekend verandering in te zien. "Ik voel me klaar voor een basisplaats. Maar die beslissing ligt natuurlijk bij de coach", vertelt hij in een interview aan Het Laatste Nieuws.

Of Ementa ook effectief van bij de aftrap te zien zal zijn in de Cegeka Arena, is nog enkele dagen afwachten. Hoe dan ook zal Zulte Waregem in uitstekende doen moeten zijn als het iets wil rapen op het veld van Genk.