Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal"

| 3 reacties
Bayern München kijkt uit naar de duels met Club Brugge en Union in de League Phase van de Champions League. Volgens sportief directeur Max Eberl is er veel respect voor het Belgische voetbal.

“We weten dat er in België goed gevoetbald wordt. We hebben Union en Club de laatste jaren goed gevolgd”, zei hij in Monaco aan VTM Nieuws. Voor Vincent Kompany, de trainer van Bayern, wordt het een bijzonder treffen. “Ik heb gehoord van Vincent dat er tussen Brugge en Anderlecht een hevige rivaliteit bestaat. Dat maakt de wedstrijd natuurlijk speciaal”, aldus Eberl. Toch benadrukt hij dat Bayern vooral gefocust is op het winnen van de groepswedstrijden.

Eberl waarschuwt dat er geen gemakkelijke matchen bestaan in de Champions League. “We hebben vorig seizoen tegen Feyenoord gemerkt hoe lastig elke wedstrijd is. We zullen geconcentreerd moeten zijn om onze doelen te bereiken”, zei hij.

De druk op Kompany blijft groot. “We zijn Bayern München, winnen is onze plicht”, stelt Eberl. “Maar we weten dat we sterke tegenstanders hebben en dat respect hebben wij en Vincent ook. We willen de Duitse beker winnen, opnieuw kampioen worden en natuurlijk dromen we van de Champions League.”

De selectie van Bayern is nog niet volledig rond. Kompany sprak deze week nog met erevoorzitter Uli Hoeness over het aantrekken van versterkingen. De trainer zou vooral hopen op de komst van Xavi Simons om het team extra opties te geven.

Eberl bevestigt dat Bayern nog actief is op de transfermarkt. “We willen nog graag iets doen in het offensieve compartiment”, gaf hij toe. “De markt is nog vier dagen open, dus we zullen zien wat er nog gebeurt.”

3 reacties
