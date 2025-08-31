Jonas De Roeck kijkt ook naar Toby Alderweireld als één van de redenen voor zijn ontslag

Jonas De Roeck blikt met gemengde gevoelens terug op zijn ontslag bij Antwerp. Het is natuurlijk nooit prettig, maar hij haalde wel zijn doelstelling door play-off 1 te halen. Dat Antwerp daarna nog een andere beslissing nam, heeft hij intussen een plaats gegeven.

Na zijn vertrek volgden er nog gesprekken met Marc Overmars. “Het was zijn idee, maar ik stond er zeker voor open", legt De Roeck uit in GvA. “Na een paar weken bekijk je dat nuchterder. De timing – net voor de play-offs – was ongelukkig. Ik had mijn voorbereidend werk graag afgemaakt.”

Ook het gesprek met voorzitter Paul Gheysens staat hem bij. “Als de voorzitter vraagt om te spreken, ga je daarop in. Het voelde vooral als zijn initiatief, niet dat van de club", zegt hij. “Dat is zijn recht. Maar in het voetbal spelen emoties vaak een grote rol, en soms leiden die tot impulsieve beslissingen.”

Volgens De Roeck was het ontslag niet gegrond. “Ik durf in eer en geweten te zeggen dat ik er alles aan gedaan heb", benadrukt hij. “Antwerp had miljoenen aan spelers verkocht en niets geïnvesteerd. We wisten dat het een moeilijk seizoen zou worden. Maar als emotie de bovenhand neemt, worden soms beslissingen genomen die niet doordacht zijn.”

Dat zegt meer over hem dan over mij

De kritiek van aanvoerder Toby Alderweireld kwam daarbij hard aan. “Dat zegt meer over hem dan over mij. Als kapitein hoor je de groep te beschermen en te vertegenwoordigen. Het was een ongelukkig en onnodig moment", zegt De Roeck. “Maar we hebben het besproken en het is bij mij niet blijven hangen. De dag erop ga je weer trainen en klaar.”

Toch houdt De Roeck geen wrok over. “Uiteindelijk was het geen verrassing dat er niet meer in zat voor Antwerp. De spoeling was gewoon te dun zodra er blessures kwamen. Doumbia was twee maanden out, Balikwisha kon ik haast nooit inzetten, en de jonge gasten deden wat ze konden. Het ging met vallen en opstaan.”