📷 'STVV gaat resoluut voor goalgetter uit Challenger Pro League'

STVV is actief bezig op de transfermarkt en heeft concrete interesse getoond in een spits uit de Challenger Pro League. De club lijkt vastberaden om haar offensieve compartiment te versterken.

STVV heeft recent navraag gedaan naar Thierry Ambrose, de aanvaller bij KV Kortrijk. Dat meldt transferjournalist Sacha Tavolieri op zijn sociale media.

De Franse spits, die eerder actief was in onder meer Frankrijk en Engeland, staat bekend om zijn neus voor goals. Op dit moment is hij topschutter in de Challenger Pro League.

Geen vertrek

Ondanks de moeilijke sportieve situatie van Kortrijk na de degradatie wist Ambrose nog maar net te vertellen dat het zijn bedoeling is om bij de club te blijven en niet te vertrekken.

Volgens Tavolieri willen de Kanaries doordrukken in het dossier, maar hoever de onderhandelingen staan is momenteel nog niet duidelijk. Of Ambrose zijn kar draait, is nog een andere vraag.

Beperkte transfersom

Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 900.000 euro. Het contract dat hij heeft bij Kortrijk loopt nog tot 2027. Afwachten wat er zal gebeuren in dit dossier.