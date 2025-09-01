Fans Anderlecht dreigen met verdere acties, spelers nog achter Hasi: "Hij stuurt ons met passie het veld op"

Anderlecht blijft in crisis na de pijnlijke 2-0-nederlaag bij Union. De supporters, die al tijdens de wedstrijd hun frustratie uitten met scherpe spandoeken, lieten na het laatste fluitsignaal opnieuw van zich horen. Doelman Colin Coosemans moest zelfs ingrijpen om de gemoederen te bedaren.

Voor nieuwkomer Enric Llansana was het meteen duidelijk hoe groot de druk bij paars-wit is. “We verliezen voor de tweede keer op rij, dus ik snap dat de supporters er zo over denken", zei hij na de match. “We geven alles, maar het valt gewoon niet onze kant op. Anderlecht is de grootste club van België. Als je twee keer verliest, hangt er meteen een negatieve sfeer.”

Llansana verdedigde ook zijn coach. “Ik denk niet dat de trainer er iets aan kan doen. Hij stuurt ons met passie het veld op. Het zijn zeer bewogen weken, maar ik ben trots om voor Anderlecht te mogen spelen", klonk het strijdvaardig.



Hoe gaat Vandenhaute reageren?

Toch lijkt de breuk tussen fans en bestuur steeds dieper te worden. In een mail aan het clubbestuur kondigden de supporters aan dat de protesten zullen doorgaan tot voorzitter Wouter Vandenhaute opstapt. Ze waarschuwden zelfs dat de acties dreigen te escaleren, met zowel sportieve als financiële gevolgen voor de club.

De reactie van de fans toont hoe diep de onvrede zit. De opeenstapeling van teleurstellingen – van de Europese uitschakeling tot de nederlaag in de derby – heeft het vertrouwen in de leiding nog zwaarder aangetast. Zelfs de strijdlust die coach Besnik Hasi en spelers als Marco Kana benadrukken, lijkt de kloof niet te dichten.

Met nog een lange competitie voor de boeg, blijft de vraag of resultaten alleen genoeg zullen zijn om de supporters opnieuw achter de ploeg te krijgen. Want één ding is duidelijk: de storm in Anderlecht is nog lang niet gaan liggen. Hoe gaat Vandenhaute zelf op dit alles reageren?