'Fiks verlies voor Gent: floptransfer verlaat Planet Group Arena op definitieve basis'

De transfer van Hélio Varela is zo goed als rond. De 23-jarige speler uit Kaapverdië zal naar Israël trekken. Bij de Buffalo's werd niet meteen meer op hem gerekend, waardoor Gent hem uiteindelijk met verlies zal verkopen.

Helio Varela is volgens Het Nieuwsblad sinds deze morgen al aanwezig in Israël en in de loop van de avond zou de deal helemaal rond moeten komen.

Zijn contract liep nog tot 2028, maar bij de Buffalo's wilden ze hem graag laten gaan tegen de juiste prijs. Zelf betaalden ze nog meer dan drie miljoen euro voor hem.



Lees ook... 'Oplossing in de maak voor overbodige speler, al lijdt KAA Gent wellicht stevig verlies'

Deal Helio Varela naar Maccabi Tel Aviv is zo goed als rond. Kaapverdische aanvaller zou voor 1,2 miljoen euro overstappen naar de Israëlische topclub. Speler verblijft sinds vanochtend al in Israël en zou heel binnenkort voorgesteld worden. #kaagent — Stefan Smet (@Stefan_gent) September 1, 2025

De voorbije weken zat Varela al niet in de wedstrijdselectie, nu zou hij dus definitief naar Tel Aviv trekken, waar hij een meerjarig contract zal tekenen voor Maccabi.

Gent vangt nog iets meer dan een miljoen euro

Uiteindelijk zou Gent voor de deal nog om en bij de 1,2 miljoen euro vangen. Daarmee recupereren ze toch nog een deel van de transfersom die ze zelf betaalden voor de speler. Hij speelde in totaal achttien wedstrijden voor Gent.

Bij de Buffalo's komt er op die manier nog wat extra geld vrij, waardoor ze mogelijk toch nog de transfermarkt op kunnen de komende week. Daar vroeg Ivan Leko ook na de match tegen Club Brugge nog naar.