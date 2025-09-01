'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details'

'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details'
Foto: © photonews

Senne Lammens zal Manchester United gaan versterken. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is de deal rond.

Er is een overeenkomst bereikt tussen Antwerp en Manchester United voor een bedrag van 21 miljoen euro plus bonussen. Het enige wat nog rest zijn de medische tests voordat de doelman officieel een speler van Manchester United wordt.

Volgens The Athletic zal de Belgische keeper een contract van vijf jaar ondertekenen. De officiële aankondiging wordt binnenkort verwacht, zodra alles in orde is.

Lees ook... 'Nieuwe ontwikkelingen in dossier Senne Lammens: rollen omgedraaid na zet van Man United'

Senne Lammens verliet Club NXT in juli 2023 om te tekenen bij Antwerp. Met The Great Old speelde hij in totaal 64 wedstrijden in alle competities.

Deze transfer betekent een grote stap vooruit in zijn carrière. Hij stond de eerste vier wedstrijden van dit seizoen nog tussen de palen bij Antwerp, al bleef hij de laatste weken afwezig vanwege zijn transferdossier.

Velen vroegen zich toen af waar hij zou tekenen. Manchester United werd natuurlijk genoemd, maar dat was niet alles. Galatasaray leek ook een optie te zijn. Uiteindelijk lijkt hij dus wel richting Engeland te vertrekken.

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Soloria Soloria over Hoe Van Holsbeeck het oploste: Anderlecht zou echt een Mogi Bayat kunnen gebruiken voor zijn helse transferperiode Birger J. Birger J. over Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen Limfizzkit Limfizzkit over 'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details' JaKu JaKu over Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef" Sv1978 Sv1978 over Anderlecht-supporters eisen nog meer dan ontslag Vandenhaute: voorzitter moet ook zijn aandelen wegdoen JaKu JaKu over Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Ook dit ligt vandaag op tafel bij Anderlecht Jasperd Jasperd over Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht YoniVL YoniVL over Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen fonnyfth fonnyfth over Anderlecht had penalty moeten krijgen: "Burgess komt er altijd mee weg" Pegel Pegel over Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke Kantine
