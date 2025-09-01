'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details'

Senne Lammens zal Manchester United gaan versterken. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is de deal rond.

Er is een overeenkomst bereikt tussen Antwerp en Manchester United voor een bedrag van 21 miljoen euro plus bonussen. Het enige wat nog rest zijn de medische tests voordat de doelman officieel een speler van Manchester United wordt.

Volgens The Athletic zal de Belgische keeper een contract van vijf jaar ondertekenen. De officiële aankondiging wordt binnenkort verwacht, zodra alles in orde is.



Senne Lammens verliet Club NXT in juli 2023 om te tekenen bij Antwerp. Met The Great Old speelde hij in totaal 64 wedstrijden in alle competities.

Deze transfer betekent een grote stap vooruit in zijn carrière. Hij stond de eerste vier wedstrijden van dit seizoen nog tussen de palen bij Antwerp, al bleef hij de laatste weken afwezig vanwege zijn transferdossier.

Velen vroegen zich toen af waar hij zou tekenen. Manchester United werd natuurlijk genoemd, maar dat was niet alles. Galatasaray leek ook een optie te zijn. Uiteindelijk lijkt hij dus wel richting Engeland te vertrekken.