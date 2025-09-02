Gewezen Club-icoon Englebert windt er geen doekjes om: "Nog minstens één versterking"

Gewezen Club-icoon Englebert windt er geen doekjes om: "Nog minstens één versterking"
Foto: © photonews

RFC Luik krijgt na de nederlaag tegen Patro Eisden Maasmechelen in de 'Maasderby' volgend weekend de kans om zich te herpakken tijdens de zesde ronde van de Croky Cup tegen FC Gullegem. En de coach aast nog op versterking.

Na een goede seizoensstart is RFC Luik voor het eerst in Rocourt ten onder gegaan tegen Patro Eisden Maasmechelen, na een intense 'Maasderby'. Tijdens de internationale pauze zullen de Rood-Witten de kans krijgen om hun opmars voort te zetten in de zesde ronde van de Croky Cup, waar ze FC Gullegem zullen ontvangen. 

"We mogen geen fouten maken, we spelen thuis tegen een ploeg uit de Tweede Amateurklasse Het zijn altijd lastige wedstrijden, maar we hebben het voordeel dat we niet hoeven te reizen. We kennen het terrein en er wacht een beloning aan het einde: spelen tegen een club uit de Jupiler Pro League," waarschuwde Gaëtan Englebert.

RFC Luik streeft naar een mooie route in de Croky Cup

"Het doel is om zo ver mogelijk te geraken en een mooie affiche te krijgen, maar ook om iets te bieden aan de supporters. Velen hebben ons al gezegd dat we alles moeten geven om zo ver mogelijk te geraken", verzekerde Pierre-Yves Ngawa van zijn kant.

Voor deze wedstrijd zou RFC Luik nog één of twee inkomende transfers kunnen realiseren, na die van Dario Sarmiento, die gehuurd is van de Club Atlético Tigre en werd voorgesteld aan de nieuwe supporters voor de wedstrijd.

"Er zijn nog een paar dagen om ons offensief en defensief te versterken, en te zien wat we kunnen toevoegen. Ten minste één speler zal zich bij ons voegen voor het einde van de transferperiode, en we zullen kijken naar de rest," besloot Gaëtan Englebert.

