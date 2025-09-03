Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht

De zomermercato eindigde voor Anderlecht met een klap: Kasper Dolberg, vorig seizoen dé ster van het Lotto Park, vertrekt naar Ajax. De Nederlandse topclub legde 10 miljoen euro neer, met nog eens 2 miljoen euro aan mogelijke bonussen.

Voor paars-wit betekent dat broodnodige inkomsten, maar ook het verlies van hun meest bepalende speler. Nochtans leek Dolberg lang te blijven. De interesse van buitenlandse clubs bleef lauw en aanbiedingen uit Qatar wees hij af. De Deen voelde zich goed in Brussel en had zich volledig geïntegreerd in het team. Maar in de laatste dagen van de transferperiode kwam er plots een nieuwe dynamiek.

Celtic Glasgow deed verwoede pogingen om de spits te strikken, maar Dolberg was niet overtuigd. Toen Ajax zich meldde na het vertrek van Brian Brobbey, veranderde alles. Voor Dolberg voelde het als thuiskomen en sportief een duidelijke stap vooruit.



Champions League gaf de doorslag

Zijn makelaar Dominic Vieira benadrukt dat de overgang in goede verstandhouding verliep. “Ik wil Anderlecht enorm bedanken. Ze hebben hun woord gehouden en echt hun best gedaan. Kasper heeft het geweldig gedaan in Brussel en het was een vruchtbare samenwerking", zegt hij bij FC Afkicken.

De keuze voor Ajax was snel gemaakt. Champions League-voetbal lonkt, en bij de club waar hij zijn Europese doorbraak beleefde, hoopt Dolberg opnieuw te schitteren. “Toen Ajax kwam, waren we meteen enthousiast. Het is een stap hogerop en een kans om opnieuw op het hoogste podium te spelen", aldus Vieira.

Ajax hoopt met Dolberg de titelstrijd nieuw leven in te blazen. PSV is momenteel de dominante kracht in Nederland, maar de Amsterdammers rekenen op hun teruggekeerde spits om de honger naar prijzen opnieuw te stillen en eindelijk weer te pronken op het kampioenenbal.