Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht

Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De zomermercato eindigde voor Anderlecht met een klap: Kasper Dolberg, vorig seizoen dé ster van het Lotto Park, vertrekt naar Ajax. De Nederlandse topclub legde 10 miljoen euro neer, met nog eens 2 miljoen euro aan mogelijke bonussen.

Voor paars-wit betekent dat broodnodige inkomsten, maar ook het verlies van hun meest bepalende speler. Nochtans leek Dolberg lang te blijven. De interesse van buitenlandse clubs bleef lauw en aanbiedingen uit Qatar wees hij af. De Deen voelde zich goed in Brussel en had zich volledig geïntegreerd in het team. Maar in de laatste dagen van de transferperiode kwam er plots een nieuwe dynamiek.

Celtic Glasgow deed verwoede pogingen om de spits te strikken, maar Dolberg was niet overtuigd. Toen Ajax zich meldde na het vertrek van Brian Brobbey, veranderde alles. Voor Dolberg voelde het als thuiskomen en sportief een duidelijke stap vooruit.

Lees ook... Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

Champions League gaf de doorslag

Zijn makelaar Dominic Vieira benadrukt dat de overgang in goede verstandhouding verliep. “Ik wil Anderlecht enorm bedanken. Ze hebben hun woord gehouden en echt hun best gedaan. Kasper heeft het geweldig gedaan in Brussel en het was een vruchtbare samenwerking", zegt hij bij FC Afkicken.

De keuze voor Ajax was snel gemaakt. Champions League-voetbal lonkt, en bij de club waar hij zijn Europese doorbraak beleefde, hoopt Dolberg opnieuw te schitteren. “Toen Ajax kwam, waren we meteen enthousiast. Het is een stap hogerop en een kans om opnieuw op het hoogste podium te spelen", aldus Vieira.

Ajax hoopt met Dolberg de titelstrijd nieuw leven in te blazen. PSV is momenteel de dominante kracht in Nederland, maar de Amsterdammers rekenen op hun teruggekeerde spits om de honger naar prijzen opnieuw te stillen en eindelijk weer te pronken op het kampioenenbal.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Ajax
Kasper Dolberg

Meer nieuws

Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

19:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

20:00
Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

19:20
8
Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

20:00
OFFICIEEL: Dolberg verlaat Anderlecht en gaat opnieuw voor Ajax voetballen

OFFICIEEL: Dolberg verlaat Anderlecht en gaat opnieuw voor Ajax voetballen

22:55
52
Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

18:00
3
Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

17:00
4
Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

17:20
3
Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

18:50
75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? Analyse

75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht?

11:40
14
Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

17:40
Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

19:00
3
Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

18:40
1
Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

13:30
7
Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

13:00
5
Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

12:40
5
KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

16:30
5
🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

12:20
4
Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

15:30
28
Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

16:00
2
De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

15:00
7
'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

10:40
3
Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

14:00
Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"

Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"

10:00
17
Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

13:10
Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

14:30
'Nog stevige solden bij Anderlecht? Zes spelers kunnen/mogen vertrekken'

'Nog stevige solden bij Anderlecht? Zes spelers kunnen/mogen vertrekken'

08:40
7
Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

12:00
1
Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

11:20
25
Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

12:10
Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

10:20
1
De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

11:00
'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

09:41
19
OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

10:10
OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

09:20
5
Officieel: Landry Dimata maakt een verrassende transfer en zal de Champions League ontdekken

Officieel: Landry Dimata maakt een verrassende transfer en zal de Champions League ontdekken

08:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling" petedonk petedonk over Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt Obiku Obiku over Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water Erwin Wille Erwin Wille over KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer" H.J. H.J. over Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels Lucky Nilis Lucky Nilis over De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated" Standard 2.0 Standard 2.0 over Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved