Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem

Bij de bekendmaking van de UEFA squad list voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Liechtenstein viel meteen één naam op: Joaquin Seys staat er niet bij. De jonge verdediger van Club Brugge werd tot nu toe als basisspeler verwacht, waardoor zijn afwezigheid meteen vragen oproept.

Intussen heeft de KBVB een update gegeven. Seys is wel degelijk licht geblesseerd en wordt uit voorzorg aan de kant gelaten. Tegen zondag moet hij normaal gezien fit zijn.

10u30: Gisteren trainde hij nog mee met de basisploeg. Slechts twee spelers moesten de definitieve selectie verlaten, waaronder doelman Mike Penders. Dat maakte het extra opvallend dat de afwezigheid van Seys niet eerder werd ingecalculeerd.



Lees ook... "Hij is klaar": Hein Vanhaezebrouck vindt dat deze JPL-speler moet starten bij de Rode Duivels

Blessure?

Seys had zich de voorbije maanden sterk ontwikkeld bij Club Brugge en leek een vaste waarde te worden in de nationale ploeg. Hij leek mannen als Castagne en Meunier te gaan voorbijsteken. Hij was al eerder dichtbij een selectie, maar telkens gooiden blessures roet in het eten.

Wie neemt de plek van Seys in de basis in? Castagne en Meunier komen beiden in aanmerking. Mogelijk komt Seys pas zondag in actie, maar dan is het nog raar dat hij één van de twee afvallers zou zijn.

Al met al is het een verrassende ontwikkeling in de aanloop naar de kwalificatiewedstrijd tegen Liechtenstein. Seys’ afwezigheid zal ongetwijfeld voor veel gespreksstof zorgen onder fans en analisten.