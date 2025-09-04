Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem

Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij de bekendmaking van de UEFA squad list voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Liechtenstein viel meteen één naam op: Joaquin Seys staat er niet bij. De jonge verdediger van Club Brugge werd tot nu toe als basisspeler verwacht, waardoor zijn afwezigheid meteen vragen oproept.

Intussen heeft de KBVB een update gegeven. Seys is wel degelijk licht geblesseerd en wordt uit voorzorg aan de kant gelaten. Tegen zondag moet hij normaal gezien fit zijn.

10u30: Gisteren trainde hij nog mee met de basisploeg. Slechts twee spelers moesten de definitieve selectie verlaten, waaronder doelman Mike Penders. Dat maakte het extra opvallend dat de afwezigheid van Seys niet eerder werd ingecalculeerd.

Lees ook... "Hij is klaar": Hein Vanhaezebrouck vindt dat deze JPL-speler moet starten bij de Rode Duivels

Blessure?

Seys had zich de voorbije maanden sterk ontwikkeld bij Club Brugge en leek een vaste waarde te worden in de nationale ploeg. Hij leek mannen als Castagne en Meunier te gaan voorbijsteken. Hij was al eerder dichtbij een selectie, maar telkens gooiden blessures roet in het eten.

Wie neemt de plek van Seys in de basis in? Castagne en Meunier komen beiden in aanmerking. Mogelijk komt Seys pas zondag in actie, maar dan is het nog raar dat hij één van de twee afvallers zou zijn.

Al met al is het een verrassende ontwikkeling in de aanloop naar de kwalificatiewedstrijd tegen Liechtenstein. Seys’ afwezigheid zal ongetwijfeld voor veel gespreksstof zorgen onder fans en analisten.

9 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Club Brugge
België
Joaquin Seys

Meer nieuws

"Hij is klaar": Hein Vanhaezebrouck vindt dat deze JPL-speler moet starten bij de Rode Duivels

"Hij is klaar": Hein Vanhaezebrouck vindt dat deze JPL-speler moet starten bij de Rode Duivels

06:30
2
Discussie Jackers-Mignolet: bij Club Brugge lijken ze niet van hun plan af te stappen

Discussie Jackers-Mignolet: bij Club Brugge lijken ze niet van hun plan af te stappen

12:20
Romelu Lukaku gaat geen jaren meer mee en ex-spits ziet groot probleem: "Dat is goed als je Barcelona bent"

Romelu Lukaku gaat geen jaren meer mee en ex-spits ziet groot probleem: "Dat is goed als je Barcelona bent"

09:30
1
Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

11:40
1
Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken

Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken

08:40
13
Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

12:00
2
Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn"

Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn"

08:20
3
Pro League lanceert broodnodig project: "Om blessures te verminderen"

Pro League lanceert broodnodig project: "Om blessures te verminderen"

11:00
Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

23:00
1
Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

22:00
De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats?

De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats?

20:40
4
Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst"

Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst"

10:30
7
Duitse pers doet 'vervelend' boekje open over Nederlander na transfer: heel trainingscomplex ontruimd door... kapper

Duitse pers doet 'vervelend' boekje open over Nederlander na transfer: heel trainingscomplex ontruimd door... kapper

11:20
10 miljoen dollar per jaar! Ex-Anderlecht-spits heeft een nieuwe club gevonden

10 miljoen dollar per jaar! Ex-Anderlecht-spits heeft een nieuwe club gevonden

09:00
Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

19:00
10
Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

18:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Shiogai

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Shiogai

08:00
Antwerp héél sterk verkocht, maar... "De top zes zou al een even grote prestatie zijn als Europees voetbal"

Antwerp héél sterk verkocht, maar... "De top zes zou al een even grote prestatie zijn als Europees voetbal"

07:40
10
Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar

Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar

08:00
11
Dit wordt de nieuwe coach van Dender, al probeerde zijn huidige club nog koortsachtig om hem te houden

Dit wordt de nieuwe coach van Dender, al probeerde zijn huidige club nog koortsachtig om hem te houden

07:20
2
Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

16:00
2
Stijn Stijnen komt met duidelijk statement na "ruggengraatloze uitspraak"

Stijn Stijnen komt met duidelijk statement na "ruggengraatloze uitspraak"

07:00
4
Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

17:40
Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing

Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing

22:30
4
Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

21:40
1
Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'

Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'

21:00
19
De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

21:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

20:00
"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

20:21
2
Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

17:20
4
Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

20:00
10
Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

19:40
Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

19:20
23
De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

03/09
Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

14:30
Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

18:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst" Zandberg Zandberg over Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm" YoniVL YoniVL over Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar" Olympia86 Olympia86 over Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem Supremepony Supremepony over Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt See you Essevee See you Essevee over Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis cartman_96 cartman_96 over Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn" pief pief over Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved