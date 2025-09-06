Bij deze CPL-club hopen ze op... Club Brugge in de Croky Cup: "Eerst Zulte Waregem uitschakelen, dat mag ook"

KV Kortrijk plaatste zich met een 3-0 zege tegen Londerzeel voor de 1/16e finales van de Croky Cup. Van Landschoot en coach Jonckheere hopen nu op een affiche tegen Club Brugge.

KV Kortrijk bekert verder na de vlotte zege tegen SK Londerzeel. De Kerels wonnen met 3-0 van de tweedenationaler en gaan dus naar de 1/16e finales van de Croky Cup.

Flankspeler Jellert Van Landschoot heeft een voorkeur voor de volgende tegenstander. "Voor mij mag dat best Club Brugge zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik heb er zelf lang gespeeld en die band blijft."

"Uit of thuis maakt niet uit, maar als je ziet hoeveel volk en sfeer er hier tegen Londerzeel weer was, amai. Ik had dat niet verwacht tegen – met alle respect – een ploeg zonder veel naam."

"Maar omdat het hier zo leeft: eerst Zulte Waregem uitschakelen en dan tegen Club Brugge, dat mag natuurlijk ook", gaat Van Landschoot verder. Zijn coach, Michiel Jonckheere, heeft ook nog een goede band met blauw-zwart.

"Ik wil graag een topaffiche en doe mij maar Club Brugge thuis. Een vol huis en nog eens de sfeer van de goede oude dagen, dat zou mooi zijn en een ideale test voor mijn ploeg", aldus Jonckheere.

