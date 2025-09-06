Vandenbempt kritisch richting Coucke: "Ronduit kwalijk en nog nooit gezien"

Bij RSC Anderlecht is het doek gevallen voor Wouter Vandenhaute. Sinds vrijdag is hij voorzitter af bij paars-wit. Een kroniek van een aangekondigde dood, want het was al eventjes duidelijk dat het niet goed ging aflopen.

De supporters waren al maanden kritisch voor het werk van Wouter Vandenhaute en ook voor de wedstrijd tegen Union SG hadden ze bij het Fanboard nog eens duidelijk laten weten dat Vandenhaute voor hen buiten moest.

Einde van Vandenhaute bij Anderlecht lag in de pijplijn

Ook Marc Coucke kwam met een fikse boodschap via de sociale media, waarop Vandenhaute doorkreeg dat zijn rol als voorzitter uitgespeeld zou zijn.

Peter Vandenbempt had wel wat te vertellen over de acties van Coucke afgelopen week. "De situatie was heel ongezond voor de club en voor Vandenhaute. Op een gegeven moment houdt het toch op."

Georchestreerde boodschappen?

"Het is geen geheim dat Coucke en de supporters elkaar gevonden hadden in de strijd tegen Vandenhaute. Welke constructieve boodschap wilde Coucke geven één uur voor de moeilijke en belangrijke wedstrijd op bezoek bij Union SG?"

"Het was ronduit kwalijk en nog nooit gezien van een eigenaar om zo'n boodschap te brengen, en en passant ook nog eens te zeggen dat de maand augustus dramatisch was", aldus Vandenbempt in de gelijknamige podcast.