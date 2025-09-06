Zo verging het Beerschot, KV Kortrijk en Seraing in hun Croky Cup-duels

Seraing, Beerschot en KV Kortrijk hebben hun ticket voor de 16e finales van de Croky Cup verzilverd. Seraing won van Houtvenne, terwijl de ploeg uit Antwerpen het verschil maakte in Virton. Kortrijk had weinig moeite met SK Londerzeel.

Vrijdagavond stond de Croky Cup opnieuw op het programma met meerdere affiches. Houtvenne kreeg Seraing over de vloer, terwijl Virton het thuis opnam tegen Beerschot. Inzet: een ticket voor de 1/16e finales.

Seraing stoot door

De eerste helft in Houtvenne was arm aan kansen. De twee ploegen neutraliseerden elkaar voordat RFC Seraing het verschil maakte na een uur spelen.



Soumah Abbad doorbrak de impasse in de 69e minuut, gevolgd door Bouchentouf die de overwinning vijftien minuten later bezegelde. De Métallos wonnen met 0-2 en gaan verder in het toernooi.

Virton niet op het niveau van Beerschot

Beerschot moest het opnemen tegen Virton. De Antwerpenaren namen al in de 13e minuut de voorsprong dankzij Oscar Vargas. Virton probeerde terug te komen, maar zonder succes. Beerschot, kon de voorsprong vasthouden tot het einde en stoot door.

Ook KV Kortrijk mag naar de 1/16e finales

Tenslotte moest KV Kortrijk tegen SK Londerzeel spelen. De Kerels hadden weinig moeite met hun tegenstander en wonnen met 3-0. Het waren Jellert Van Landschoot, Mouhamed Gueye en Sixtus Ogbuehi die konden scoren voor KVK.