Dolberg maakte het al eens mee: Denemarken contacteert UEFA over een probleem in Griekenland

Denemarken reist komende maandag naar Griekenland voor zijn tweede kwalificatiewedstrijd. De Deense federatie vreest een voorval dat eerder al plaatsvond tijdens de wedstrijd tussen Griekenland en Wit-Rusland.

Denemarken is slecht begonnen aan de kwalificaties voor het WK 2026, met een scoreloos gelijkspel in eigen huis tegen Schotland. De troepen van Brian Riemer staan al onder druk als ze maandag naar Griekenland trekken, dat ruim won van Wit-Rusland in zijn eerste wedstrijd en in topvorm verkeert.

Voor die wedstrijd heeft de Deense voetbalfederatie (DBU) de UEFA gecontacteerd over een specifiek probleem dat zich in Athene zou kunnen voordoen. Tegen Wit-Rusland waren de tegenstanders het doelwit van lasers. Hierman Barkouski werd bijvoorbeeld getroffen door een krachtige groene laser op het moment dat hij een strafschop nam (die hij uiteindelijk wel omzette).

Lasers

De DBU heeft aan TV2 Sport bevestigd dat ze de UEFA hierover hebben gecontacteerd om te zien of dit probleem kan worden opgelost of bestraft. Maar Riemer relativeert het verhaal. "Het is onsportief en betreurenswaardig, maar het hoort bij het voetbal," zegt hij.

"Het belangrijkste is bewust te zijn dat dit kan gebeuren. Gelukkig hebben we spelers met ervaring op hoog Europees niveau die gewend zijn aan het omgaan met druk," besluit de voormalige coach van Anderlecht.

Voor Kasper Dolberg, die speelde tegen Schotland, zullen deze lasers inderdaad niets nieuws zijn. We herinneren ons dat tijdens het bezoek van RSC Anderlecht aan AEK Athene, de aanvaller (en hij niet alleen) al het doelwit was van groene lasers. Een voorval dat dus ook plaatsvindt wanneer het Griekse nationale team speelt...