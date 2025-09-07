Dolberg maakte het al eens mee: Denemarken contacteert UEFA over een probleem in Griekenland

Dolberg maakte het al eens mee: Denemarken contacteert UEFA over een probleem in Griekenland
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Denemarken reist komende maandag naar Griekenland voor zijn tweede kwalificatiewedstrijd. De Deense federatie vreest een voorval dat eerder al plaatsvond tijdens de wedstrijd tussen Griekenland en Wit-Rusland.

Denemarken is slecht begonnen aan de kwalificaties voor het WK 2026, met een scoreloos gelijkspel in eigen huis tegen Schotland. De troepen van Brian Riemer staan al onder druk als ze maandag naar Griekenland trekken, dat ruim won van Wit-Rusland in zijn eerste wedstrijd en in topvorm verkeert.

Voor die wedstrijd heeft de Deense voetbalfederatie (DBU) de UEFA gecontacteerd over een specifiek probleem dat zich in Athene zou kunnen voordoen. Tegen Wit-Rusland waren de tegenstanders het doelwit van lasers. Hierman Barkouski werd bijvoorbeeld getroffen door een krachtige groene laser op het moment dat hij een strafschop nam (die hij uiteindelijk wel omzette).

Lasers

De DBU heeft aan TV2 Sport bevestigd dat ze de UEFA hierover hebben gecontacteerd om te zien of dit probleem kan worden opgelost of bestraft. Maar Riemer relativeert het verhaal. "Het is onsportief en betreurenswaardig, maar het hoort bij het voetbal," zegt hij.

"Het belangrijkste is bewust te zijn dat dit kan gebeuren. Gelukkig hebben we spelers met ervaring op hoog Europees niveau die gewend zijn aan het omgaan met druk," besluit de voormalige coach van Anderlecht.

Voor Kasper Dolberg, die speelde tegen Schotland, zullen deze lasers inderdaad niets nieuws zijn. We herinneren ons dat tijdens het bezoek van RSC Anderlecht aan AEK Athene, de aanvaller (en hij niet alleen) al het doelwit was van groene lasers. Een voorval dat dus ook plaatsvindt wanneer het Griekse nationale team speelt...

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Denemarken
Kasper Dolberg

Meer nieuws

Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar

Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar

18:00
2
En nog een team uit Challenger Pro League gaat eruit in Croky Cup: wat deden Lierse, Lommel, Charleroi & co?

En nog een team uit Challenger Pro League gaat eruit in Croky Cup: wat deden Lierse, Lommel, Charleroi & co?

18:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Godts - Sobol - Salifou

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Godts - Sobol - Salifou

16:30
Ex-speler Kortrijk en Charleroi ontvluchtte Kazachstan voor... Vietnam: "Er wordt veel geld betaald"

Ex-speler Kortrijk en Charleroi ontvluchtte Kazachstan voor... Vietnam: "Er wordt veel geld betaald"

17:00
Marc Overmars aan het werk: dit zijn de exacte cijfers achter de transfer van Diawara naar Antwerp

Marc Overmars aan het werk: dit zijn de exacte cijfers achter de transfer van Diawara naar Antwerp

17:30
4
Veel rivaliteit tussen de clubs, maar ook helpende handen in een van de grootste steden van ons land

Veel rivaliteit tussen de clubs, maar ook helpende handen in een van de grootste steden van ons land

16:45
Opvallende move voor Ajax-Belg? Turkse club - waar trainer enorme fan is - komt aankloppen

Opvallende move voor Ajax-Belg? Turkse club - waar trainer enorme fan is - komt aankloppen

16:30
Verdediger denkt al voorzichtig aan de Gouden Schoen: "Met deze vorm zou het kunnen lukken"

Verdediger denkt al voorzichtig aan de Gouden Schoen: "Met deze vorm zou het kunnen lukken"

16:00
Hyeon-gyu Oh reageert op afgesprongen transfer naar Stuttgart en op knieproblemen: "Dan is er geen probleem"

Hyeon-gyu Oh reageert op afgesprongen transfer naar Stuttgart en op knieproblemen: "Dan is er geen probleem"

15:30
Tom Caluwé haalt derde keer uit voor KV Mechelen: "Veelzijdigheid en winnaarsmentaliteit"

Tom Caluwé haalt derde keer uit voor KV Mechelen: "Veelzijdigheid en winnaarsmentaliteit"

14:45
PSG woedend, twee sterspelers geblesseerd nadat ze Deschamps waarschuwden: "Alleen op de bank nul risico"

PSG woedend, twee sterspelers geblesseerd nadat ze Deschamps waarschuwden: "Alleen op de bank nul risico"

15:00
🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout

🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout

14:00
3
Turkse club informeert naar Yannick Carrasco, maar schrikt van diens vorstelijk salaris

Turkse club informeert naar Yannick Carrasco, maar schrikt van diens vorstelijk salaris

14:30
Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten

Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten

14:15
3
Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

13:23
Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar"

Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar"

13:30
3
Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

12:30
3
Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

11:40
De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

11:30
2
Sneuvelen er opnieuw enkele tweedeklassers? Deze wedstrijden staan zondag op het programma in de Croky Cup!

Sneuvelen er opnieuw enkele tweedeklassers? Deze wedstrijden staan zondag op het programma in de Croky Cup!

12:00
OHL wil ex-goalgetter terughalen naar Belgische competitie

OHL wil ex-goalgetter terughalen naar Belgische competitie

11:00
KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken

KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken

10:31
7
Dender duwt door: Na de aanstelling van een nieuwe coach haalt het ook een nieuwe verdediger in huis

Dender duwt door: Na de aanstelling van een nieuwe coach haalt het ook een nieuwe verdediger in huis

10:00
1
Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"

Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"

09:30
1
Geen wittebroodsweken na vertrek bij RSC Anderlecht: Kasper Dolberg krijgt te maken met harde kritiek

Geen wittebroodsweken na vertrek bij RSC Anderlecht: Kasper Dolberg krijgt te maken met harde kritiek

21:00
4
Ronaldo treft tweemaal raak, Engeland wint zonder glans: Dit gebeurde op de Europese velden op zaterdag

Ronaldo treft tweemaal raak, Engeland wint zonder glans: Dit gebeurde op de Europese velden op zaterdag

09:00
Racing Genk heeft akkoord gevonden, Zeqiri op weg naar de uitgang

Racing Genk heeft akkoord gevonden, Zeqiri op weg naar de uitgang

08:40
Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst

Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst

08:20
11
Redouane Halhal is nog altijd van KV Mechelen en niet van het Italiaanse Pisa: wat maakt hem nu al zo goed?

Redouane Halhal is nog altijd van KV Mechelen en niet van het Italiaanse Pisa: wat maakt hem nu al zo goed?

06:30
6
Quo vadis, Napoli? De Bruyne doet uitspraken over zoontje en Champions League: "Geloof niet alles wat in de pers staat"

Quo vadis, Napoli? De Bruyne doet uitspraken over zoontje en Champions League: "Geloof niet alles wat in de pers staat"

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Godts - Botaka - Lammens - Onana - Skoras

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Godts - Botaka - Lammens - Onana - Skoras

22:45
Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

23:00
6
'Besiktas toont interesse in groot Belgisch talent'

'Besiktas toont interesse in groot Belgisch talent'

22:45
Boskamp zegt wie Rudi Garcia zeker moet opstellen en spreekt zich uit over het probleem in de spits bij de Rode Duivels

Boskamp zegt wie Rudi Garcia zeker moet opstellen en spreekt zich uit over het probleem in de spits bij de Rode Duivels

22:30
De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"

De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"

21:40
2
Lierse-voorzitter zet druk: "Het is gewoon een must"

Lierse-voorzitter zet druk: "Het is gewoon een must"

22:25

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Marc Overmars aan het werk: dit zijn de exacte cijfers achter de transfer van Diawara naar Antwerp Jasperd Jasperd over Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar DKMA DKMA over Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar harley1000 harley1000 over Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over België - Kazachstan: - roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst JaKu JaKu over 🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout Andreas2962 Andreas2962 over De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan Andreas2962 Andreas2962 over Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved