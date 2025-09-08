Anderlecht lijkt alweer naast een spits - nu Oekraïner - te grijpen: calvarietocht voor Renard gaat door

RSC Anderlecht lijkt alweer naast een nieuwe spits te grijpen. De Brusselaars hebben volgens Turkse media een bod uitgebracht op Danylo Sikan, maar Trabzonspor staat niet te springen om de Oekraïner te laten vertrekken. Een uitleenbeurt werd al eerder geweigerd, ook bij interesse van Antalyaspor.

Sikan, 24 jaar oud, is dit seizoen vooral bankzitter bij de Turkse club. In vier wedstrijden verzamelde hij amper 61 speelminuten en kon hij geen enkele goal of assist achter zijn naam zetten. Nochtans betaalde Trabzonspor in januari nog zes miljoen euro om hem weg te plukken bij Shakhtar Donetsk.

Zijn statistieken in Turkije zijn voorlopig teleurstellend: slechts drie goals en twee assists in 22 wedstrijden, goed voor 1.153 speelminuten. In Oekraïne deed hij het beter, met 31 doelpunten en 9 assists in 116 matchen voor Shakhtar. Dat leverde hem ook zeven caps voor de nationale ploeg op, waarin hij één keer scoorde.

Beperkte middelen

Voor Anderlecht blijft de zoektocht naar een spits ondertussen een race tegen de klok. Olivier Renard en Tim Borguet proberen op de laatste dag van de mercato nog een aanvaller te strikken, maar de middelen zijn beperkt en de opties worden steeds schaarser.

Een definitieve transfer voor Sikan zou financieel zwaar wegen, terwijl een huurdeal dus weinig kans maakt door het standpunt van Trabzonspor. Zo dreigt RSCA alweer achter het net te vissen, net zoals eerder bij andere piste.

De Brusselaars hebben nochtans dringend nood aan extra offensieve kracht. Het seizoen is lang en de kern lijkt niet breed genoeg om Besnik Hasi alle opties te geven in de aanval. Of er nog een doorbraak komt, zal snel moeten blijken.