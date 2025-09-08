Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing

De loting voor de 1/16e finales van de Croky Cup vond maandag plaats in Brussel. We krijgen al enkele leuke affiches te zien.

Met een nieuw voetbalseizoen komt er natuurlijk ook een nieuwe Croky Cup. De eerste rondes werden als gespeeld waardoor we nu bij de 1/16 finales zijn beland.

Op maandag werd er geloot voor deze ronde in het Koning Boudewijnstadion. Er kwamen meteen ook enkele mooie affiches uit de bus. Club Brugge neemt het op tegen Eendracht Aalst Lede, waar het Vadis Odjidja weer zal tegenkomen.



Lees ook... Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije

Mo Messoudi mag met Beerschot op het Kiel tegen Westerlo, een van zijn ex-clubs, spelen. Union SG moet op verplaatsing naar Royale Union Tubize-Braine.

Anderlecht maakt de verplaatsing naar Ninove, terwijl Standard op bezoek gaat bij SK Beveren. Antwerp ontvangt KAS Eupen op de Bosuil en Racing Genk wacht RWDM op in Limburg.

KAA Gent speelt thuis tegen Patro Eisden Maasmechelen, in 2023 gingen de Buffalo's nog op bezoek bij de ploeg van Stijn Stijnen voor de Croky Cup. Mechelen ontvangt Lierse terwijl we met Club Luik - Charleroi nog een Waalse derby krijgen.

Onderaan het artikel vindt u een overzicht van alle bekerwedstrijden in de 1/16e finales. Belangrijk om op te merken is dat alle amateurclubs automatisch het thuisvoordeel krijgen in deze ronde. Enkel bij Eendracht Aalst Lede is dat om praktische redenen niet het geval.

Alle affiches: