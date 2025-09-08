Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing

Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De loting voor de 1/16e finales van de Croky Cup vond maandag plaats in Brussel. We krijgen al enkele leuke affiches te zien.

Met een nieuw voetbalseizoen komt er natuurlijk ook een nieuwe Croky Cup. De eerste rondes werden als gespeeld waardoor we nu bij de 1/16 finales zijn beland.

Op maandag werd er geloot voor deze ronde in het Koning Boudewijnstadion. Er kwamen meteen ook enkele mooie affiches uit de bus. Club Brugge neemt het op tegen Eendracht Aalst Lede, waar het Vadis Odjidja weer zal tegenkomen.

Lees ook... Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije

Mo Messoudi mag met Beerschot op het Kiel tegen Westerlo, een van zijn ex-clubs, spelen. Union SG moet op verplaatsing naar Royale Union Tubize-Braine.

Anderlecht maakt de verplaatsing naar Ninove, terwijl Standard op bezoek gaat bij SK Beveren. Antwerp ontvangt KAS Eupen op de Bosuil en Racing Genk wacht RWDM op in Limburg.

KAA Gent speelt thuis tegen Patro Eisden Maasmechelen, in 2023 gingen de Buffalo's nog op bezoek bij de ploeg van Stijn Stijnen voor de Croky Cup. Mechelen ontvangt Lierse terwijl we met Club Luik - Charleroi nog een Waalse derby krijgen.

Onderaan het artikel vindt u een overzicht van alle bekerwedstrijden in de 1/16e finales. Belangrijk om op te merken is dat alle amateurclubs automatisch het thuisvoordeel krijgen in deze ronde. Enkel bij Eendracht Aalst Lede is dat om praktische redenen niet het geval.

Alle affiches:

  • Club Brugge - Eendracht Aalst Lede
  • Cercle Brugge - KV Kortrijk
  • Beerschot - KVC Westerlo
  • Seraing - OH Leuven
  • KSK Heist - La Louvière
  • Club Luik - Charleroi
  • Union Tubize - Union SG
  • Belisia Bilzen - Zulte Waregem
  • SK Beveren - Standard
  • KVK Ninove - Anderlecht
  • Antwerp - KAS Eupen
  • KRC Genk - RWDM
  • KAA Gent - Patro Eisden
  • KV Mechelen - Lierse
  • Knokke - STVV
  • Dender - Olympique Charleroi
2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Nilsson - Bolat - Bruno - Haraguchi - Doumbia - Sikan - Alli - Simic

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Nilsson - Bolat - Bruno - Haraguchi - Doumbia - Sikan - Alli - Simic

18:00
Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije

Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije

17:20
4
OFFICIEEL: Ex-Anderlecht en -Kortrijk-speler Massimo Bruno trekt naar de Challenger Pro League

OFFICIEEL: Ex-Anderlecht en -Kortrijk-speler Massimo Bruno trekt naar de Challenger Pro League

17:15
Lokeren haalt voormalige Beerschot-speler in huis

Lokeren haalt voormalige Beerschot-speler in huis

18:45
'Dante Vanzeir op weg naar verrassende JPL-transfer'

'Dante Vanzeir op weg naar verrassende JPL-transfer'

18:10
2
Nog één dossier lag op tafel bij Club Brugge, maar dat werd ook een 'njet': mercato blauw-zwart zit erop

Nog één dossier lag op tafel bij Club Brugge, maar dat werd ook een 'njet': mercato blauw-zwart zit erop

18:00
Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt

Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt

18:20
1
Hij is onvermoeibaar: 'Islam Slimani keert op 37-jarige leeftijd terug naar Europa'

Hij is onvermoeibaar: 'Islam Slimani keert op 37-jarige leeftijd terug naar Europa'

12:00
Standard heeft nieuwe verdediger waar commentators hun tong gaan op breken: Mukhammadrasul Abdumazhidov (geen Bocat)

Standard heeft nieuwe verdediger waar commentators hun tong gaan op breken: Mukhammadrasul Abdumazhidov (geen Bocat)

14:46
1
OFFICIEEL: De kassa rinkelt alweer op de Bosuil: Antwerp lijkt sportief verzwakt, maar financieel sterker

OFFICIEEL: De kassa rinkelt alweer op de Bosuil: Antwerp lijkt sportief verzwakt, maar financieel sterker

16:13
4
OFFICIEEL: Straf! 74-voudig international komt Beerschot versterken die ook al aan trainersschap denkt

OFFICIEEL: Straf! 74-voudig international komt Beerschot versterken die ook al aan trainersschap denkt

17:04
1
Wat wou Marc Coucke eigenlijk vertellen voor hij in snelheid gepakt werd door Vandenhaute? Komt nog op tafel

Wat wou Marc Coucke eigenlijk vertellen voor hij in snelheid gepakt werd door Vandenhaute? Komt nog op tafel

13:30
1
OFFICIEEL: Zulte Waregem laat jonge aanvaller nog vertrekken naar Eerste nationale

OFFICIEEL: Zulte Waregem laat jonge aanvaller nog vertrekken naar Eerste nationale

14:30
Anderlecht lijkt alweer naast een spits - nu Oekraïner - te grijpen: calvarietocht voor Renard gaat door

Anderlecht lijkt alweer naast een spits - nu Oekraïner - te grijpen: calvarietocht voor Renard gaat door

15:30
6
De spanning stijgt bij Anderlecht: Olivier Renard doet zijn best, maar de opties zijn héél beperkt

De spanning stijgt bij Anderlecht: Olivier Renard doet zijn best, maar de opties zijn héél beperkt

12:40
9
Opvallend: JPL-club weigert WK-selectie van jong talent

Opvallend: JPL-club weigert WK-selectie van jong talent

12:30
4
Na Kompany nu ook geweldige eer voor Eden Hazard?

Na Kompany nu ook geweldige eer voor Eden Hazard?

17:00
1
Anderlecht mag al anticiperen: deze speler verlaat in januari zo goed als zeker de club

Anderlecht mag al anticiperen: deze speler verlaat in januari zo goed als zeker de club

14:00
2
📷 17 teams zijn al gekwalificeerd voor het WK 2026: hier is de voorlopige verdeling in de potten

📷 17 teams zijn al gekwalificeerd voor het WK 2026: hier is de voorlopige verdeling in de potten

16:00
1
Ruud Vormer wint zijn eerste officiële wedstrijd als coach: "Ik moest deze stap zetten"

Ruud Vormer wint zijn eerste officiële wedstrijd als coach: "Ik moest deze stap zetten"

12:20
3
Medicijn na kankerbehandeling, maar... UEFA is genadeloos en schorst speler maar liefst tien maanden

Medicijn na kankerbehandeling, maar... UEFA is genadeloos en schorst speler maar liefst tien maanden

15:00
Terugkeer naar Engeland voor diep gevallen toptalent, die ooit furore maakte in de PL? Drie teams tonen interesse

Terugkeer naar Engeland voor diep gevallen toptalent, die ooit furore maakte in de PL? Drie teams tonen interesse

14:30
Alweer komt voormalige Anderlecht-speler bij Union terecht: Boskamp stelt zich vragen bij paars-wit

Alweer komt voormalige Anderlecht-speler bij Union terecht: Boskamp stelt zich vragen bij paars-wit

08:40
6
Nieuwe stunt van echte traditieclub als het aankomt op de Croky Cup: "En nu Anderlecht, Gent of Club Brugge"

Nieuwe stunt van echte traditieclub als het aankomt op de Croky Cup: "En nu Anderlecht, Gent of Club Brugge"

22:15
Duizelingwekkend! Dit is waarom De Bruyne een 'perfect' rapport kreeg

Duizelingwekkend! Dit is waarom De Bruyne een 'perfect' rapport kreeg

13:00
5
Pas in oktober beslissing over nieuwe voorzitter Anderlecht: Raad van Bestuur wil vetorecht Vandenhaute terugschroeven

Pas in oktober beslissing over nieuwe voorzitter Anderlecht: Raad van Bestuur wil vetorecht Vandenhaute terugschroeven

07:20
10
Krijgen we een drukke laatste transferdag bij Standard? Dit is de stand van zaken

Krijgen we een drukke laatste transferdag bij Standard? Dit is de stand van zaken

10:00
1
Hij gaf een demonstratie om van te genieten: Rudi Garcia heeft Kevin De Bruyne bevrijd

Hij gaf een demonstratie om van te genieten: Rudi Garcia heeft Kevin De Bruyne bevrijd

11:40
Peter Vandenbempt spaart Rode Duivel niet: "Hij is de verliezer van dit tweeluik"

Peter Vandenbempt spaart Rode Duivel niet: "Hij is de verliezer van dit tweeluik"

11:22
17
Kevin De Bruyne overtreft Eden Hazard bij Rode Duivels, enkel Romelu Lukaku doet beter

Kevin De Bruyne overtreft Eden Hazard bij Rode Duivels, enkel Romelu Lukaku doet beter

11:00
Thibaut Courtois verrast: doelman heeft grote plannen naast het veld De derde helft

Thibaut Courtois verrast: doelman heeft grote plannen naast het veld

10:30
Degryse en Boeckx merken groot verschil op bij Rode Duivels onder Garcia

Degryse en Boeckx merken groot verschil op bij Rode Duivels onder Garcia

09:30
4
'Galatasaray wil Christos Tzolis losweken bij Club Brugge'

'Galatasaray wil Christos Tzolis losweken bij Club Brugge'

06:30
9
12 doelpunten op twee wedstrijden: bondscoach Rudi Garcia wil niet dat we het relativeren

12 doelpunten op twee wedstrijden: bondscoach Rudi Garcia wil niet dat we het relativeren

09:00
Turkije in eigen huis vernederd door Spanje met monsterscore, Isaac Price doet Duitsland twijfelen

Turkije in eigen huis vernederd door Spanje met monsterscore, Isaac Price doet Duitsland twijfelen

07:20
Jérémy Doku is weer beslissend bij de Rode Duivels, in 'zijn' Lotto Park: dit had de winger te zeggen

Jérémy Doku is weer beslissend bij de Rode Duivels, in 'zijn' Lotto Park: dit had de winger te zeggen

08:20
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

juniorke26 juniorke26 over Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar Dekerk Bart Dekerk Bart over Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing JVD002 JVD002 over OFFICIEEL: De kassa rinkelt alweer op de Bosuil: Antwerp lijkt sportief verzwakt, maar financieel sterker deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt TheWiseGuy TheWiseGuy over Na Kompany nu ook geweldige eer voor Eden Hazard? mantoch mantoch over Straf! 74-voudig international komt Beerschot versterken die ook al aan trainersschap denkt Porthos Porthos over 📷 17 teams zijn al gekwalificeerd voor het WK 2026: hier is de voorlopige verdeling in de potten Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over 'Dante Vanzeir op weg naar verrassende JPL-transfer' DKMA DKMA over Anderlecht lijkt alweer naast een spits - nu Oekraïner - te grijpen: calvarietocht voor Renard gaat door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved