Internationaal bedrijf vindt na failliet Deinze opnieuw het 'voetbalgeluk' bij buur Zulte Waregem

Versele-Laga wordt een nieuwe belangrijke partner van de jeugdploegen van Zulte Waregem. Het bedrijf was tot voor kort een drijvende kracht achter KMSK Deinze, maar heeft na het failliet van dat team nu gekozen voor de buren uit Waregem.

Versele-Laga - een internationaal diervoedings- en verzorgingsbedrijf - zal de komende drie seizoenen een belangrijke rol opnemen bij Zulte Waregem. Het zal drie jaar lang de hoofdpartner worden van de jeugdploegen van Essevee.

Versele-Laga van Deinze naar Zulte Waregem

Op die manier wil het bedrijf de lokale verankering blijven versterken en jong talent proberen te ontwikkelen. "Na vele jaren als sponsor van de jeugdploegen van KMSK Deinze kwam er na het verdwijnen van deze club, een einde aan de samenwerking."

"Na verschillende constructieve gesprekken vond Versele-Laga een nieuwe thuis bij Zulte Waregem. Deze topclub in de regio telt maar liefst 600 jeugdspelers, verdeeld over 20 ploegen. De U8-U13 teams spelen hoofdzakelijk in de regio Waregem-Kortrijk-Moeskroen, waar 60 tot 75% van de spelers uit de directe omgeving komt."

Zulte Waregem blij met de verbintenis

"De bovenbouw-spelers volgen hun opleiding vaak verder weg, onder meer via het internaat van de club. De regionale verankering gaat zo gepaard met een nationaal imago", aldus Zulte Waregem op haar webstek.

"We zijn enorm fier dat Versele-Laga onze nieuwe main partner wordt bij de Essevee Academie”, vertelt CEO Michiel Beeuwsaert. “Versele-Laga is een speler met lokale verankering gecombineerd met een nationale en internationale uitstraling. Na enkele constructieve gesprekken werd duidelijk dat we dezelfde waarden nastreven waardoor deze samenwerking al snel een ideale match leek. We kijken ernaar uit om in de toekomst samen verder te bouwen op de stevige fundamenten van onze professionele Essevee Academie.”