'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

KVC Westerlo deed op Transfer Deadline Day nog een paar interessante zaakjes. Toch mikt het ondertussen ook al op op de wintermercato. Daarbij zou het al een eerste speler ondertussen op het oog hebben.

"Westerlo uit de hoogste Belgische divisie heeft bij de vertegenwoordigers van Jakob Jessen navraag gedaan naar een transfer."

"De Deense U21-international van FC Fredericia trekt ook de aandacht van Nederlandse clubs na een indrukwekkende seizoenstart in de Superliga", klinkt het bij Tipsbladet.

Westerlo fra den bedste række i Belgien har forhørt sig hos Jakob Jessens bagland i forbindelse med et salg. Den danske U21-landsholdsspiller fra FC Fredericia tiltrækker sig også opmærksomhed fra hollandske klubber efter en flot sæsonstart i Superligaen. https://t.co/ft69ZpXGZ4 — Farzam Abolhosseini (@F_Abolhosseini) September 9, 2025

Op die manier zou KVC Westerlo al meteen aan zijn eerste wintertransfer aan het denken zijn. De Deense jeugdinternational is een centrale middenvelder, die ook achterin kan worden uitgespeeld.

Jakob Jessen deze winter naar KVC Westerlo?

Zowel bij zijn ploeg als bij de beloften van Denemarken heeft hij ondertussen de nodige indrukken gemaakt. Ook dit seizoen zit hij ondertussen al aan zeven wedstrijden voor zijn ploeg.

Zijn marktwaarde volgens Transfermarkt is de voorbije twee jaar van 25.000 euro naar 400.000 euro gegaan, waardoor hij stilaan klaar lijkt voor een stap naar het buitenland.