OFFICIEEL: 18-jarige verdediger tekent voor vijf seizoenen bij Genk

KRC Genk heeft na het sluiten van de transferperiode nog een jonge aanwinst voorgesteld. De 18-jarige Ivoriaanse verdediger Ali Badra Diabaté komt over en tekent tot 2030 bij Jong Genk.

De transferperiode is ondertussen gesloten in België: clubs in ons land kunnen geen spelers meer gaan halen bij andere clubs. Sommige ploegen hebben toch nog even gewacht met het officieel maken van hun laatste transfer.

Dat deed ook KRC Genk, want de Limburgers zijn nog versterking gaan halen voor Jong Genk. De club maakte op dinsdag de komst van Ali Badra Diabaté bekend.

Genk haalt verdedigende versterking voor Jong Genk

Diabaté is een boomlange centrale verdediger die overkomt van Leader Sporting Club of Marcory, een Ivoriaanse ploeg. Hij tekende een contact voor vijf seizoenen bij Genk, tot de zomer van 2030.

De 18-jarige verdediger zal eerst uitkomen voor Jong Genk. De club ziet hem als een groot wapen bij stilstaande fases, zowel verdedigend als aanvallend. Hij heeft ook een goed spelinzicht, dat verduidelijkte Stijn Haeldermans, technisch coördinator van Jong Genk.

"Ali brengt rust aan de bal dankzij zijn uitstekende spelinzicht en technische kwaliteiten en beschikt bovendien over een zuivere inspeelpass. Met zijn maturiteit en fysieke presence voegt hij extra stabiliteit toe aan de kern van Jong Genk", klinkt het.