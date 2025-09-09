Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

Kevin De Bruyne blonk uit tijdens de interlands afgelopen week. Volgens Peter Vandenbempt is hij de barometer van de Rode Duivels: als KDB straalt, draait België.

De Rode Duivels hadden het deze interlandperiode niet zo moeilijk. Met twee 6-0 overwinningen was het eerder vertrouwen opdoen en automatismen kweken.

Maar vertrouwen is belangrijk. Sommige Duivels grepen ook met twee handen de kans om nog eens uit te blinken. Dat Kevin De Bruyne een speler van wereldklasse is weet iedereen ondertussen, maar hij kon dat nu nog eens tonen.

Tegen Kazachstan kon KDB twee doelpunten scoren, terwijl hij meesterlijk was op het middenveld. Peter Vandenbempt merkt op dat aan hem te zien is of het goed gaat met de nationale ploeg.

KDB straalt opnieuw bij de nationale ploeg

"Wat mij betreft, is hij ook wel een beetje de barometer voor de toestand van de nationale ploeg. Hij staat momenteel met de glimlach te spelen bij de Rode Duivels, dus dan weet je dat het allemaal wel snor zit bij de nationale ploeg", zegt de commentator bij Sporza over de uitblinker van zondag.

"Hij was alomtegenwoordig, de metronoom zoals hij dat kan zijn. Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne na die Nations League-wedstrijd een jaar geleden."

Als hij er zin in heeft en zijn wereldklasse toch nog altijd kan tonen, dan draait België gewoon. Hij was overal bij betrokken en heeft inmiddels al 34 doelpunten gemaakt. Hij steekt zo Eden Hazard voorbij als tweede bestscorende Belg", besluit Vandenbempt.

