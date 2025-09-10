Toch nog een transfer bij Anderlecht: alweer een jonge verdediger

Babatunde Akomolede (18) is officieel speler van Anderlecht. Hij komt over van Broad City FC, een voetbalacademie uit Lagos, en tekende een contract tot 2028. Anderlecht haalde hem om de Futures te versterken.

De jonge verdediger werd geboren op 30 mei 2007 in Jos, nabij Abuja. Op jonge leeftijd verhuisde hij naar Broad City FC, waar hij uitgroeide tot een veelzijdige linksvoetige verdediger, zowel op de flank als centraal.

Ondanks zijn leeftijd droeg Babatunde geregeld de aanvoerdersband bij Broad City FC, wat zijn leiderschapskwaliteiten onderstreept.

Tijdens de Gothia Cup 2024 in Göteborg viel hij op bij scouts en tegenstanders. Hij combineerde groot volume en agressiviteit met technisch vernuft.

Zijn lange inworpen leverden meerdere doelpunten op, een eigenschap die zijn team vaak hielp in cruciale momenten. Voor zijn prestaties in Zweden werd Babatunde beloond met de trofee voor beste speler van het toernooi.

Anderlecht hoopt dat hij zich in België verder kan ontwikkelen en uitgroeit tot een vaste waarde in de verdediging. Hij zal eerst dus rijpen bij de RSCA Futures.