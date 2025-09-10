Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

Cristiano Ronaldo denkt voorlopig nog niet aan stoppen, en volgens analist Youri Mulder hoeft niemand zich daar ook zorgen over te maken. Bij Ziggo Sport klonk de oud-spits heilig overtuigd: Ronaldo gaat nog járen door.

"Ik denk dat hij nog twee WK's speelt en gewoon tot zijn vijftigste blijft voetballen", stelde Mulder met een stalen gezicht. Presentator Sam van Royen schoot in de lach, maar de analist liet zich niet van de wijs brengen. "Ik meen het serieus."

Mulder haalde zelfs voorbeelden aan. "Kijk naar Kazuyoshi Miura, die voetbalt op zijn 53ste nog. Of Sir Stanley Matthews: die pakte op zijn 41ste gewoon de Ballon d’Or. Dat bewijst dat het kan."



Lees ook... Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

Tot zijn 50ste spelen

De discussie in de studio draaide al snel om de vraag of Ronaldo niet eens afscheid moet nemen van de Portugese nationale ploeg. Mulder schudde het resoluut van zich af. "Waarom zou hij? Hij ziet er toch niet uit als 41? Hij kan nog jaren mee."

Ook het argument dat de volgende generatie spelers ruimte nodig heeft, overtuigde de analist niet. "Integendeel zelfs, die gasten profiteren er alleen maar van dat Ronaldo er nog bij is. Hij tilt het hele elftal mee omhoog."

Mulder sloot af met een wens die tegelijk voorspelling lijkt: "Ik hoop dat hij nog heel lang doorgaat. En geloof me: als iemand het kan, dan is het Cristiano Ronaldo."