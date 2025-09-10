Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cristiano Ronaldo denkt voorlopig nog niet aan stoppen, en volgens analist Youri Mulder hoeft niemand zich daar ook zorgen over te maken. Bij Ziggo Sport klonk de oud-spits heilig overtuigd: Ronaldo gaat nog járen door.

"Ik denk dat hij nog twee WK's speelt en gewoon tot zijn vijftigste blijft voetballen", stelde Mulder met een stalen gezicht. Presentator Sam van Royen schoot in de lach, maar de analist liet zich niet van de wijs brengen. "Ik meen het serieus."

Mulder haalde zelfs voorbeelden aan. "Kijk naar Kazuyoshi Miura, die voetbalt op zijn 53ste nog. Of Sir Stanley Matthews: die pakte op zijn 41ste gewoon de Ballon d’Or. Dat bewijst dat het kan."

Lees ook... Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

Tot zijn 50ste spelen

De discussie in de studio draaide al snel om de vraag of Ronaldo niet eens afscheid moet nemen van de Portugese nationale ploeg. Mulder schudde het resoluut van zich af. "Waarom zou hij? Hij ziet er toch niet uit als 41? Hij kan nog jaren mee."

Ook het argument dat de volgende generatie spelers ruimte nodig heeft, overtuigde de analist niet. "Integendeel zelfs, die gasten profiteren er alleen maar van dat Ronaldo er nog bij is. Hij tilt het hele elftal mee omhoog."

Mulder sloot af met een wens die tegelijk voorspelling lijkt: "Ik hoop dat hij nog heel lang doorgaat. En geloof me: als iemand het kan, dan is het Cristiano Ronaldo."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Real Madrid
Portugal

Meer nieuws

Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

23:00
Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

09:00
Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

09:30
Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

08:40
10
Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

22:00
6
Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

08:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Bolat

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Bolat

07:00
Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

07:40
8
Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

07:20
10
Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

06:30
Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

07:00
'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

23:40
Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

22:45
4
Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

22:30
4
Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

21:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Lukanic - Simic - Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Lukanic - Simic - Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou

21:20
'Racing Genk laat jonge middenvelder zijn contract ontbinden'

'Racing Genk laat jonge middenvelder zijn contract ontbinden'

21:20
Hein Vanhaezebrouck blijft zich vragen stellen bij de Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck blijft zich vragen stellen bij de Rode Duivels

20:20
4
Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

20:40
7
Dan toch nog een onmiddellijk vertrek bij Anderlecht? Paars-wit kan plots meer dan 10 miljoen euro opstrijken

Dan toch nog een onmiddellijk vertrek bij Anderlecht? Paars-wit kan plots meer dan 10 miljoen euro opstrijken

20:52
5
België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap

België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap

20:02
5
Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

19:40
OH Leuven laat voormalig Standard-talent naar CPL vertrekken

OH Leuven laat voormalig Standard-talent naar CPL vertrekken

19:20
KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen

KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen

19:00
4
Hoe Club Brugge het record van Jashari nog zal verbeteren: achter stugge houding zit een berekende strategie

Hoe Club Brugge het record van Jashari nog zal verbeteren: achter stugge houding zit een berekende strategie

18:40
6
Internationaal bedrijf vindt na failliet Deinze opnieuw het 'voetbalgeluk' bij buur Zulte Waregem

Internationaal bedrijf vindt na failliet Deinze opnieuw het 'voetbalgeluk' bij buur Zulte Waregem

18:10
OFFICIEEL: Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

17:41
4
Nu zijn er al 18 bekend: een nieuw land kwalificeert zich voor het WK 2026

Nu zijn er al 18 bekend: een nieuw land kwalificeert zich voor het WK 2026

18:20
OFFICIEEL: Patro Eisden kaapt middenvelder weg bij JPL-club

OFFICIEEL: Patro Eisden kaapt middenvelder weg bij JPL-club

18:00
1
OFFICIEEL: SK Beveren heeft vervanger beet voor Mathis Servais

OFFICIEEL: SK Beveren heeft vervanger beet voor Mathis Servais

17:20
Niet Loïs Openda: Frank Raes zegt wie de grootste verliezer is bij de Rode Duivels na interlandperiode

Niet Loïs Openda: Frank Raes zegt wie de grootste verliezer is bij de Rode Duivels na interlandperiode

16:30
"Sterk, doelgericht en met een bewezen track record": OH Leuven klopt zich op de borst

"Sterk, doelgericht en met een bewezen track record": OH Leuven klopt zich op de borst

17:10
📷Standard krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg

📷Standard krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg

17:00
OFFICIEEL: Matz Sels heeft nieuwe coach bij Nottingham Forest

OFFICIEEL: Matz Sels heeft nieuwe coach bij Nottingham Forest

15:30
Beerschot greep naast nieuwe spits: dit is de echte reden

Beerschot greep naast nieuwe spits: dit is de echte reden

16:00
13
DONE DEAL: Ambitieuze tweedeklasser komt nog met last-minute transfer van polyvalente spelmaker

DONE DEAL: Ambitieuze tweedeklasser komt nog met last-minute transfer van polyvalente spelmaker

15:15
1

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 4
Sevilla Sevilla 12/09 Elche CF Elche CF
Getafe Getafe 13/09 Real Oviedo Real Oviedo
Real Sociedad Real Sociedad 13/09 Real Madrid Real Madrid
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 13/09 Alaves Alaves
Atlético Madrid Atlético Madrid 13/09 Villarreal Villarreal
Celta De Vigo Celta De Vigo 14/09 Girona FC Girona FC
Levante Levante 14/09 Real Betis Real Betis
Osasuna Osasuna 14/09 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Barcelona Barcelona 14/09 Valencia CF Valencia CF
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 15/09 Real Mallorca Real Mallorca

Nieuwste reacties

King of Highbury King of Highbury over Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen Joe Joe over Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar mantoch mantoch over Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd mantoch mantoch over Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage" Arthur Shelby Arthur Shelby over Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op" Arthur Shelby Arthur Shelby over Redouane Halhal is nog altijd van KV Mechelen en niet van het Italiaanse Pisa: wat maakt hem nu al zo goed? RememberLierse RememberLierse over "Een hate game!" - Loting Croky Cup doet gemoederen al hoog oplaaien in Mechelen en Lier Obiku Obiku over Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or André Coenen André Coenen over België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved