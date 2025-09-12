Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN

Eind oktober worden de zestiende finales van de Croky Cup afgewerkt. Opvallend: Alle wedstrijden zullen live uitgezonden worden. Streamingdienst DAZN zal elke partij afzonderlijk uitzenden op zijn kanalen.

Vanaf de zestiende finales stromen ook de eersteklassers in het bekertoernooi. Zo ontvangt Club Brugge Eendracht Aalst-Lede en Anderlecht doet hetzelfde met VK Ninove. De wedstrijden vinden plaats in de week van 28 oktober.

De exacte speeldata voor deze ronde zijn door de Pro League bekendgemaakt. Zo is de partij van Anderlecht samen met het streekduel KV Mechelen - Lierse SK de blikvanger op dinsdag 28 oktober. Verder worden die dag ook nog Dender - Olympic Charleroi, SK Beveren - Standard en RFC Liège - Sporting Charleroi gespeeld.



Op woensdag 29 oktober staan er maar liefst zes wedstrijden op het bekermenu. Niet alleen Club Brugge komt in actie, ook Antwerp (tegen Eupen), Racing Genk (tegen RWDM), La Louvière (tegen KSK Heist), Union (tegen Tubize-Braine) en Zulte Waregem (tegen Belisia Bilzen) komen in actie.

De laatste vijf wedstrijden worden donderdag 30 oktober afgewerkt. Cercle Brugge - KV Kortrijk is één van de partijen, met verder ook nog Beerschot - Westerlo, Seraing - OH Leuven, KAA Gent - Patro Eisden Maasmechelen en Knokke - STVV.

Alle wedstrijden te zien op DAZN

Alle wedstrijden vangen aan om 20u30 en zijn te zien bij streamingdienst DAZN. Of er ook nog een akkoord zal gevonden worden met de lineaire tv-zenders, is voorlopig giswerk.